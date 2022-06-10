Ввізне мито на вживані авто в Україні хочуть зменшити з 10% до 5%: законопроєкт — Finance.ua

Ввізне мито на вживані авто в Україні хочуть зменшити з 10% до 5%: законопроєкт

Вчора 15:04 — Особисті фінанси

Ввізне мито на вживані авто в Україні хочуть зменшити з 10% до 5%: законопроєкт

9 червня на сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт № 7448 щодо оподаткування вживаних авто.

пояснювальній записці йдеться про те, що поки Україна не вступила в ЄС потрібно навести лад в митному оформленні та реєстрації в Україні автомобілів з пробігом.

«На відміну від розвинених країн світу, де встановлений чіткий баланс між вартістю нового автомобіля і купівельною спроможністю громадянина, в Україні автомобіль продовжує бути предметом розкоші а не засобом пересування. Більшість українців, фізично не можуть собі дозволити покупку нового транспортного засобу або оформити кредит на нього, тому покупка вживаних авто в країнах Європи, для більшості наших співвітчизників є можливістю вирішення цього питання», — пояснюють необхідність змін автори законопроекту: нардепи Сергій Кузьміних та Георгій Мазурашу

Законотворці стверджують, що існуюча система митного оформлення та реєстрації в Україні легкових авто, які не відповідають Євро-5 (заборони та численні нормативні обмеження, надвисокі ставки акцизу, ввізного збору та НДС), робить для українців або неможливим, або вкрай невигідним придбання за кордоном автомобіля з пробігом.

Що пропонують?

Для того, щоб зробити авто доступнішими, парламентарі пропонують:

звільнити від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) операції із ввезення в Україну вживаних авто;

виключити з формули нарахування акцизного податку на вживані машини коефіцієнту (К вік), що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва, до року визначення ставки податку;



встановити обов’язкову сплату військового збору для осіб, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні. Від оплати збору звільняються особи з інвалідністю та успадкування легкових автомобілів;



зменшити розмір ввізного мита на машини з пробігом, які ввозяться на митну територію України, з 10% до 5%.



За думкою авторів, у разі набрання чинності законопроектом, митне оформлення та реєстрація в Україні вживаного легкового автомобіля з робочим об’ємом двигуна 2 000 см3, вартістю 3000 євро, обійдеться власнику від 400 до 500 євро в залежності від типу двигуна.

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