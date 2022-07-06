В Украине в результате индексации пенсии подняли в среднем на 45 грн — Finance.ua
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В Украине в результате индексации пенсии подняли в среднем на 45 грн

Личные финансы
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В Украине в результате индексации пенсии подняли в среднем на 45 грн
В Украине в результате индексации пенсии подняли в среднем на 45 грн
В Украине с 1 июля вследствие индексации прожиточного минимума произведен перерасчет размера пенсий. В результате для 4,5 млн украинцев пенсии в среднем подняли всего на 45 грн.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
«Согласно Закону Украины „О Государственном бюджете Украины на 2022 год“ прожиточный минимум, определенный для лиц, потерявших трудоспособность, с 1 июля вырос до 2027 грн, что стало основанием для проведения перерасчета пенсий», — говорится в сообщении.
В результате перерасчета увеличены размеры минимальной и максимальной пенсионных выплат, а также составляющие пенсионных выплат, которые зависят от прожиточного минимума.
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Размеры повышения пенсий с 1 июля 2022 года каждого пенсионеру определены индивидуально в зависимости от того, перерасчет какой составляющей пенсионной выплаты был произведен (минимальный размер пенсии по возрасту, доплата за сверхурочный стаж, повышение, надбавка или минимальная пенсионная выплата).
Пенсии возросли у 4,8 млн человек, средний размер повышения — 45,40 грн. Перерасчет произведен автоматически. Выплата перечисленных пенсий начата с четвертого июля.

Справка Finance.ua:

  • чтобы увеличить размер начисленной пенсии по выслуге лет, следует обратиться в территориальный отдел Пенсионного фонда Украины для назначения новой пенсии по возрасту с соответствующим заявлением;
  • украинцы могут получать пенсию двумя способами: через банковскую карту и через почтовое отделение;
  • пенсия за особые заслуги перед Украиной также увеличится с июля.
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По материалам:
Finance.ua
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