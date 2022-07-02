Пенсія за особливі заслуги перед Україною: наскільки збільшаться виплати з липня — Finance.ua

Пенсія за особливі заслуги перед Україною: наскільки збільшаться виплати з липня Вчора 21:01 — Особисті фінанси

Пенсія за особливі заслуги перед Україною: наскільки збільшаться виплати з липня, www.pexels.com

У липні на українців чекає чергове підвищення пенсій, пов’язане зі збільшенням прожиткового мінімуму. Незважаючи на воєнний стан, пенсіонери вчасно одержують пенсії, а також можуть розраховувати на планові підвищення виплат.

Підвищення відбудеться у відповідності до статті 7 Закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік», пише портал «На пенсії».

У липні українці отримають підвищену мінімальну та максимальну пенсію. Також збільшиться розмір пенсії за особливі заслуги.

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Нагадаємо, що пенсії за особливі заслуги перед Україною встановлюються громадянам України, які мають значні заслуги у сфері державної, суспільної чи господарської діяльності, досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров’я, фізкультури та спорту тощо. Ті, хто має право на «особливу» пенсію, отримують її як надбавку до пенсії за віком або за інвалідністю, з нагоди втрати годувальника або за вислугу років.

Пенсія за особливі заслуги перед Україною збільшиться з липня:

для осіб, нагороджених трьома та більше орденами, чотирма та більше медалями «За відвагу», почесними званнями «Народний», а також для матерів, які виховали п’ятьох і більше дітей, на 32,55 та 37,20 грн (з 676,90 та 773,60 до 709,45 та 810,80 грн);

для ветеранів війни, нагороджених за бойові дії, спортсменів, космонавтів, народних депутатів, членів Уряду на 25,25 та 30,55 грн (з 483,50 та 678,90 до 508,75 та 709,45 грн);

для осіб, відзначених почесними званнями «Заслужений», державними преміями, грамотами, нагородженими орденами, депутатів обласних та районних рад на 18,60 та 23,25 грн (з 386,80 та 483,50 до 405,40 та 506,75 грн).

Довідка Finance.ua:

Пенсійний фонд України у 2022 році приймає заяви на призначення пенсії за віком лише від тих громадян, які мають страховий стаж від 29 років та яким виповнилось 60 років. Якщо ще немає такого стажу, то пенсія може бути призначена пізніше;

щоб збільшити розмір нарахованої пенсії за вислугу років, потрібно звернутися до територіального відділу Пенсійного фонду України для призначення нової пенсії за віком із відповідною заявою;

30 квітня набрав чинності Закон України № 2040 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства». Внесені зміни до двох Законів — про загальне обов’язкове державне пенсійне страхування і про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб.



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