Пенсії для переселенців: що може змінитись для українців у ЄС — Finance.ua

Пенсії для переселенців: що може змінитись для українців у ЄС Вчора 08:22

Європейський союз може допомогти Україні з виплатами пенсій українцям, які через війну змушені були виїхати за кордон і набули статусу тимчасового захисту в країнах Європи.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Зазначається, що це питання було обговорено під час зустрічі міністра Марини Лазебної з головою Комітету Європейського парламенту з питань зайнятості та соціальних питань Драгошем Післару у Брюселлі.

ЄС та Україна можуть спільно виплачувати пенсії громадянам, навіть за відсутності двосторонніх угод. У ході переговорів також було обговорено, як враховуватимуть стаж і як платитимуть країни.

Також Марина Лазебна просила, щоб українці, які поїхали до ЄС, але продовжують працювати на українському ринку, сплачували податки до бюджету України.

Ще чиновниця закликала не скасовувати соціальні гарантії тим біженцям, які тимчасово повернулися до України, аби вирішити нагальні справи.

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