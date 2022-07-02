Пенсії для переселенців: що може змінитись для українців у ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пенсії для переселенців: що може змінитись для українців у ЄС

294
Європейський союз може допомогти Україні з виплатами пенсій українцям, які через війну змушені були виїхати за кордон і набули статусу тимчасового захисту в країнах Європи.
Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
Зазначається, що це питання було обговорено під час зустрічі міністра Марини Лазебної з головою Комітету Європейського парламенту з питань зайнятості та соціальних питань Драгошем Післару у Брюселлі.
ЄС та Україна можуть спільно виплачувати пенсії громадянам, навіть за відсутності двосторонніх угод. У ході переговорів також було обговорено, як враховуватимуть стаж і як платитимуть країни.
Також Марина Лазебна просила, щоб українці, які поїхали до ЄС, але продовжують працювати на українському ринку, сплачували податки до бюджету України.
Ще чиновниця закликала не скасовувати соціальні гарантії тим біженцям, які тимчасово повернулися до України, аби вирішити нагальні справи.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Сьогодні
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.