Вихід на пенсію за віком: який має бути стаж та які потрібні документи — Finance.ua

Вихід на пенсію за віком: який має бути стаж та які потрібні документи Вчора 11:02 — Особисті фінанси

Вихід на пенсію за віком: який має бути стаж та які потрібні документи

Пенсійний фонд України у 2022 році приймає заяви на призначення пенсії за віком лише від тих громадян, які мають страховий стаж від 29 років та яким виповнилось 60 років. Якщо ще немає такого стажу, то пенсія може бути призначена пізніше.

Про це пише «Апостроф».

Заява

Заяву на призначення пенсії за віком подають у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання. Також заяву можна подати в електронній формі через сайт електронних послуг ПФУ через кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Разом із заявою потрібно надати:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

за бажанням громадянина, довідку про заробітну плату за 60 місяців підряд до липня 2000 року;

документи, які засвідчують особливий статус особи, якщо вони є;

документи про страховий стаж. Зокрема, трудова книжка, диплом (денна форма навчання), військовий квиток тощо.

Страховий стаж

Страховий стаж розраховується на дату досягнення особою відповідного віку. Територіальні органи Пенсійного фонду України обчислюють стаж на підставі трудової книжки та інших документів за періоди до 1 січня 2004 року, а також на підставі даних з реєстру застрахованих осіб за період після 1 січня 2004-го.

У разі нестачі необхідного стажу при досягненні 60-річного віку, пенсію можуть призначити пізніше, якщо особа ще працює та ще набуде необхідного стажу, або чекати ще три роки — до 2025 року, тому що після 63-ти років можуть призначити пенсійні виплати зі 22-річним стажем.

Довідка Finance.ua:

щоб збільшити розмір нарахованої пенсії за вислугу років, потрібно звернутися до територіального відділу Пенсійного фонду України для призначення нової пенсії за віком із відповідною заявою;

відомості про трудову діяльність в електронній формі може подати як страхувальник за працівників, так і сам працівник через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

Уряд ухвалив рішення, яке забезпечує виплату пенсій та державної соціальної допомоги людям, визнаним судом недієздатними, та переміщеним у зв’язку зі збройною агресією російської федерації з регіонів, де тривають активні бойові дії, до більш безпечних регіонів.



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Апостроф За матеріалами:

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