Як подати відомості про трудову діяльність для створення електронної трудової книжки — Finance.ua
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Як подати відомості про трудову діяльність для створення електронної трудової книжки

Особисті фінанси
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Як подати відомості про трудову діяльність для створення електронної трудової книжки
Як подати відомості про трудову діяльність для створення електронної трудової книжки
Відомості про трудову діяльність в електронній формі може подати як страхувальник за працівників, так і сам працівник через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.
Як подати відомості:
  • у вигляді копій документів, виготовлених шляхом сканування;
  • в оцифрованому вигляді — шляхом створення запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи, до якого додаються скановані копії документів, на підставі яких створюється запис.
Скановані копії мають бути в кольоровому форматі з оригіналів документів та містити всі сторінки трудової книжки у хронологічному порядку та поля відповідних документів.
Подаються такі відомості з обов’язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису страхувальника або працівника, який надає таку інформацію.

Довідка Finance.ua:

  • щоб збільшити розмір нарахованої пенсії за вислугу років, потрібно звернутися до територіального відділу Пенсійного фонду України для призначення нової пенсії за віком із відповідною заявою;
  • Верховна Рада України 19 червня підтримала законопроєкт № 7337, який дозволить звільненим з військової служби вільно обирати банк для отримання пенсії;
  • в Україні з 1 липня мінімальну пенсію збільшать з 1934 до 2027 грн, а максимальну — до 20 270 грн.
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За матеріалами:
Finance.ua
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