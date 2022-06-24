Як подати відомості про трудову діяльність для створення електронної трудової книжки — Finance.ua

Як подати відомості про трудову діяльність для створення електронної трудової книжки
Відомості про трудову діяльність в електронній формі може подати як страхувальник за працівників, так і сам працівник через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.
Як подати відомості:
- у вигляді копій документів, виготовлених шляхом сканування;
- в оцифрованому вигляді — шляхом створення запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи, до якого додаються скановані копії документів, на підставі яких створюється запис.
Скановані копії мають бути в кольоровому форматі з оригіналів документів та містити всі сторінки трудової книжки у хронологічному порядку та поля відповідних документів.
Подаються такі відомості з обов’язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису страхувальника або працівника, який надає таку інформацію.
Довідка Finance.ua:
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