Як подати відомості про трудову діяльність для створення електронної трудової книжки — Finance.ua

Як подати відомості про трудову діяльність для створення електронної трудової книжки 24.06.2022, 16:04 — Особисті фінанси

Як подати відомості про трудову діяльність для створення електронної трудової книжки

Відомості про трудову діяльність в електронній формі може подати як страхувальник за працівників, так і сам працівник через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Як подати відомості:

у вигляді копій документів, виготовлених шляхом сканування;

в оцифрованому вигляді — шляхом створення запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи, до якого додаються скановані копії документів, на підставі яких створюється запис.

Скановані копії мають бути в кольоровому форматі з оригіналів документів та містити всі сторінки трудової книжки у хронологічному порядку та поля відповідних документів.

Подаються такі відомості з обов’язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису страхувальника або працівника, який надає таку інформацію.

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