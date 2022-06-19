Військові зможуть обирати банк для отримання пенсії — Finance.ua

Військові зможуть обирати банк для отримання пенсії

Вчора 15:29 — Казна та Політика

Військові зможуть обирати банк для отримання пенсії

Верховна Рада України 19 червня підтримала законопроєкт № 7337 , який дозволить звільненим з військової служби вільно обирати банк для отримання пенсії.

Про це повідомила глава партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

За її словами, зараз військові пенсіонери отримують пенсії лише в « Ощадбанк у», це не всім і не завжди зручно.

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«Відтепер пенсіонери самостійно обиратимуть банк, у якому найзручніше отримувати пенсію за місцем фактичного проживання незалежно від місця реєстрації», — наголосила Шуляк.

Вона нагадала, що військові пенсіонери постійно підіймали це питання ще з 2018 року, але парламент так і не спромігся внести потрібні зміни до Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

«Під час війни ця проблема стала особливо актуальною. Через прив’язку виплат воєнних пенсій лише до одного банку багато хто взагалі втратив можливість отримувати гроші — багато відділень не працюють, низка з них опинилася на тимчасово окупованих територіях. Але цей законопроєкт кардинально змінить ситуацію, й військові пенсіонери зможуть отримати пенсію у будь-якому банку, де це буде зручно», — підсумувала депутатка.

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