Військові зможуть обирати банк для отримання пенсії — Finance.ua

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Військові зможуть обирати банк для отримання пенсії

Вчора 15:29Казна та Політика
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Військові зможуть обирати банк для отримання пенсіїВійськові зможуть обирати банк для отримання пенсії
Верховна Рада України 19 червня підтримала законопроєкт № 7337, який дозволить звільненим з військової служби вільно обирати банк для отримання пенсії.
Про це повідомила глава партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
За її словами, зараз військові пенсіонери отримують пенсії лише в «Ощадбанку», це не всім і не завжди зручно.
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«Відтепер пенсіонери самостійно обиратимуть банк, у якому найзручніше отримувати пенсію за місцем фактичного проживання незалежно від місця реєстрації», — наголосила Шуляк.
Вона нагадала, що військові пенсіонери постійно підіймали це питання ще з 2018 року, але парламент так і не спромігся внести потрібні зміни до Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
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«Під час війни ця проблема стала особливо актуальною. Через прив’язку виплат воєнних пенсій лише до одного банку багато хто взагалі втратив можливість отримувати гроші — багато відділень не працюють, низка з них опинилася на тимчасово окупованих територіях. Але цей законопроєкт кардинально змінить ситуацію, й військові пенсіонери зможуть отримати пенсію у будь-якому банку, де це буде зручно», — підсумувала депутатка.
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За матеріалами: Finance.ua
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