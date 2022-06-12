Новий пенсійний закон: що змінилося — Finance.ua

Новий пенсійний закон: що змінилося

Вчора 17:02 — Казна та Політика

Новий пенсійний закон: що змінилося

30 квітня набрав чинності Закон України № 2040 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства». Внесені зміни до двох Законів — про загальне обов’язкове державне пенсійне страхування і про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб.

Детальніше про зміни розповіла начальниця Управління пенсійного забезпечення ГУ ПФУ в області Любов Кисла в ефірі «Українське радіо. Чернігівська хвиля».

За її словами, закон вирішує багато нагальних питань. По-перше, індексація пенсій державних службовців, осіб місцевого самоврядування, науковців, військовослужбовців. У цьому законі чітко визначена дата проведення індексації — це 1 березня кожного року.

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Закон врегулював питання дострокового виходу на пенсію людей, які втратили роботу.

Ця норма діяла до 1 січня 2015 року, а потім була скасована. Аби скористатися правом дострокового виходу на пенсію, необхідно, щоб людина дотримувалася п’яти умов:

Перша умова — на момент звільнення людина повинна мати не більш ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, тобто до 60 років.

Друга — страховий стаж. Жінка повинна мати страховий стаж не менше ніж 30 років і чоловіки не менше ніж 35 років.

Третя умова — щоб звільнення було за ініціативи роботодавця у зв’язку зі зміною умов праці. При звільненні повинен бути запис про або ліквідацію підприємства, або реорганізація чи скорочення штатів.

І четверта важлива умова — щоб людина зареєструвалася в службі зайнятості.

І державна служба зайнятості повинна видати довідку про те, що вони не можуть знайти людині підходящого місця роботи.

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Також, цим законом визначено право на дострокову пенсію батькам осіб з інвалідністю до 18 років і тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, та людей, які виховували їх до досягнення шестирічного віку. Дострокові пенсії призначаються матерям тяжко хворих дітей після досягнення віку 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу.

Дострокова пенсія за віком батькові, який виховував тяжко хвору дитину до шестирічного віку, може бути призначена за вибором матері або в разі її відсутності після досягнення батьком віку 55 років та за наявності у нього страхового стажу не менше ніж 20 років.

Є ще важлива норма — доплата до мінімального страхового стажу. Доплата буде розрахована з мінімальної заробітної плати.

Є також новації щодо пенсій для військових.

В цьому Законі чітко прописано, що з 1 березня їх пенсії будуть індексуватися. З 1 жовтня 2022 року збільшується мінімальний розмір пенсії для військовослужбовців, інвалідність яких наступила внаслідок війни. Мінімум для І групи — 5025 гривень, ІІ — 4610 гривень, ІІІ групи — 4396 гривень.

Також внесені зміни врегулювали право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника громадян (чоловік, дружина, батько, мати), які досягли 65-річного віку, незалежно від наявного в них стажу. Раніше такі особи право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника мали лише за умови наявності в них 15 років страхового стажу або факту визнання їх особами з інвалідністю.

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