Скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсії від 2000 до 3000 гривень (інфографіка) — Finance.ua

Скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсії від 2000 до 3000 гривень (інфографіка)

Вчора 13:00 — Казна та Політика

В Україні зараз налічується 10,8 млн пенсіонерів, пише «На пенсії».

Середній розмір виплат пенсіонерам становить 4370,45 грн. на місяць. Зокрема, 2,7 млн пенсіонерів продовжують працювати.

У середньому їхні пенсії сягають 4532,91 грн.

Понад 40% пенсіонерів отримують виплати від 2001 грн до 3000 грн. Роком раніше показник становив 38,8%.

Пенсії від 10 000 грн отримують 6,2% українських пенсіонерів.

Станом на 1 квітня 2021 року таких пенсіонерів було 3,8%.

Залежно від видів призначення пенсій, кількість одержувачів розподілилася таким чином:

за віком — 74,25%;

по інвалідності — 13,78%;

у разі втрати годувальника — 5,9%;

за вислугу років — 5,42%;

соціальні пенсії — 0,62%;

довічний утримання суддів — 0,03%.

Довідка Finance.ua:

Пенсіонер при призначенні пенсії та соціальних виплат повинен протягом 10 днів сповістити територіальні органи Пенсійного фонду України про обставини, що впливають на розмір пенсії або припинення її виплати, а також подати відповідну документацію про:

зміну або позбавлення особливого статусу, що дає право на пільги, надбавки тощо;

навчання на денній формі дітьми, які отримують пенсію у зв’язку із втратою годувальника до досягнення 23-річного віку;

зміну місця проживання;

про влаштування на роботу, звільнення, реєстрацію або зняття з обліку як фізичної особи-підприємця;

про виїзд на ПМП за кордон.

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