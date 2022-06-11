Скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсії від 2000 до 3000 гривень (інфографіка) — Finance.ua

В Україні зараз налічується 10,8 млн пенсіонерів, пише «На пенсії».
Середній розмір виплат пенсіонерам становить 4370,45 грн. на місяць. Зокрема, 2,7 млн пенсіонерів продовжують працювати.
У середньому їхні пенсії сягають 4532,91 грн.
Понад 40% пенсіонерів отримують виплати від 2001 грн до 3000 грн. Роком раніше показник становив 38,8%.
Пенсії від 10 000 грн отримують 6,2% українських пенсіонерів.
Станом на 1 квітня 2021 року таких пенсіонерів було 3,8%.
Залежно від видів призначення пенсій, кількість одержувачів розподілилася таким чином:
за віком — 74,25%;
по інвалідності — 13,78%;
у разі втрати годувальника — 5,9%;
за вислугу років — 5,42%;
соціальні пенсії — 0,62%;
довічний утримання суддів — 0,03%.
Довідка
Finance.ua:
Пенсіонер при призначенні пенсії та соціальних виплат повинен протягом 10 днів сповістити територіальні органи Пенсійного фонду України про обставини, що впливають на розмір пенсії або припинення її виплати, а також подати відповідну документацію про:
зміну або позбавлення особливого статусу, що дає право на пільги, надбавки тощо;
навчання на денній формі дітьми, які отримують пенсію у зв’язку із втратою годувальника до досягнення 23-річного віку;
зміну місця проживання;
про влаштування на роботу, звільнення, реєстрацію або зняття з обліку як фізичної особи-підприємця;