Скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсії від 2000 до 3000 гривень (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсії від 2000 до 3000 гривень (інфографіка)

Вчора 13:00Казна та Політика
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В Україні зараз налічується 10,8 млн пенсіонерів, пише «На пенсії».
Середній розмір виплат пенсіонерам становить 4370,45 грн. на місяць. Зокрема, 2,7 млн пенсіонерів продовжують працювати.
У середньому їхні пенсії сягають 4532,91 грн.
Понад 40% пенсіонерів отримують виплати від 2001 грн до 3000 грн. Роком раніше показник становив 38,8%.
Пенсії від 10 000 грн отримують 6,2% українських пенсіонерів.
Скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсії від 2000 до 3000 гривень (інфографіка)
Станом на 1 квітня 2021 року таких пенсіонерів було 3,8%.
Залежно від видів призначення пенсій, кількість одержувачів розподілилася таким чином:
  • за віком — 74,25%;
  • по інвалідності — 13,78%;
  • у разі втрати годувальника — 5,9%;
  • за вислугу років — 5,42%;
  • соціальні пенсії — 0,62%;
  • довічний утримання суддів — 0,03%.

Довідка Finance.ua:

Пенсіонер при призначенні пенсії та соціальних виплат повинен протягом 10 днів сповістити територіальні органи Пенсійного фонду України про обставини, що впливають на розмір пенсії або припинення її виплати, а також подати відповідну документацію про:
  • зміну або позбавлення особливого статусу, що дає право на пільги, надбавки тощо;
  • навчання на денній формі дітьми, які отримують пенсію у зв’язку із втратою годувальника до досягнення 23-річного віку;
  • зміну місця проживання;
  • про влаштування на роботу, звільнення, реєстрацію або зняття з обліку як фізичної особи-підприємця;
  • про виїзд на ПМП за кордон.
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За матеріалами: Finance.ua
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