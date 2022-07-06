Пенсии для переселенцев: в ПФУ объяснили, как получить выплаты — Finance.ua
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Пенсии для переселенцев: в ПФУ объяснили, как получить выплаты

Личные финансы
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Пенсии для переселенцев: в ПФУ объяснили, как получить выплаты
Пенсии для переселенцев: в ПФУ объяснили, как получить выплаты, freepik.com
Внутренне перемещенные лица, получавшие пенсии через АО «Укрпочта» и временно изменившие фактическое место жительства, могут получать пенсии по новому (временному) местонахождению через платежную систему «Быстрая копейка» АО «Ощадбанк» или через внутренние переводы АО «Укрпочта».
Об этом сообщает Пенсионный фонд на странице Facebook.
В случае если пенсия по ведомостям на выплату пенсий не будет получена, АО «Укрпочта» уведомит об этом Пенсионный фонд Украины, и средства будут выплачены со следующего месяца.
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Если пенсия не получена в течение 6 месяцев подряд, ее выплата будет приостановлена. Для возобновления выплаты пенсии нужно будет обратиться в органы Пенсионного фонда Украины.
Если АО «Укрпочта» уведомит об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий в определенных районах (населенных пунктах), определен альтернативный механизм выплаты пенсий — путем их зачисления на счета в АО «Ощадбанк».

Справка Finance.ua:

  • ранее сообщалось, что пенсию внутренне перемещенным лицам восстанавливают и выплачивают территориальные органы Пенсионного фонда Украины по месту их фактического проживания/нахождения, независимо от факта регистрации места жительства/нахождения;
  • ЕС и Украина могут совместно выплачивать пенсии гражданам, даже при отсутствии двусторонних соглашений;
  • все социальные выплаты жителям неподконтрольных территорий продолжают начислять и финансировать. То же касается и субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Их начисление не прекращено.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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По материалам:
Finance.ua
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