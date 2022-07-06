Пенсии для переселенцев: в ПФУ объяснили, как получить выплаты — Finance.ua

Пенсии для переселенцев: в ПФУ объяснили, как получить выплаты Сегодня 09:02 — Личные финансы

Пенсии для переселенцев: в ПФУ объяснили, как получить выплаты, freepik.com

Внутренне перемещенные лица, получавшие пенсии через АО «Укрпочта» и временно изменившие фактическое место жительства, могут получать пенсии по новому (временному) местонахождению через платежную систему «Быстрая копейка» АО « Ощадбанк » или через внутренние переводы АО «Укрпочта».

Об этом сообщает Пенсионный фонд на странице Facebook.

В случае если пенсия по ведомостям на выплату пенсий не будет получена, АО «Укрпочта» уведомит об этом Пенсионный фонд Украины, и средства будут выплачены со следующего месяца.

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Если пенсия не получена в течение 6 месяцев подряд, ее выплата будет приостановлена. Для возобновления выплаты пенсии нужно будет обратиться в органы Пенсионного фонда Украины.

Если АО «Укрпочта» уведомит об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий в определенных районах (населенных пунктах), определен альтернативный механизм выплаты пенсий — путем их зачисления на счета в АО «Ощадбанк».

Справка Finance.ua:

ранее сообщалось, что пенсию внутренне перемещенным лицам восстанавливают и выплачивают территориальные органы Пенсионного фонда Украины по месту их фактического проживания/нахождения, независимо от факта регистрации места жительства/нахождения;

ЕС и Украина могут совместно выплачивать пенсии гражданам, даже при отсутствии двусторонних соглашений;



все социальные выплаты жителям неподконтрольных территорий продолжают начислять и финансировать. То же касается и субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Их начисление не прекращено.



Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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