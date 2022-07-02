Пенсия за особые заслуги перед Украиной: насколько увеличатся выплаты с июля — Finance.ua

Пенсия за особые заслуги перед Украиной: насколько увеличатся выплаты с июля Сегодня 21:01 — Личные финансы

Пенсия за особые заслуги перед Украиной: насколько увеличатся выплаты с июля, www.pexels.com

В июле украинцев ждет очередное повышение пенсий, связанное с увеличением прожиточного минимума. Несмотря на военное положение, пенсионеры своевременно получают пенсии, а также могут рассчитывать на плановые повышения выплат.

Повышение произойдет в соответствии со статьей 7 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2022 год», пишет портал «На пенсии».

В июле украинцы получат повышенную минимальную и максимальную пенсию. Также увеличится размер пенсии за особые заслуги.

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Напомним, что пенсии за особые заслуги перед Украиной устанавливаются гражданам Украины, у которых есть значительные заслуги в сфере государственной, общественной или хозяйственной деятельности, достижения в области науки, культуры, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта. Имеющие право на «особую» пенсию получают ее как надбавку к пенсии по возрасту или по инвалидности, по потере кормильца или по выслуге лет.

Пенсия за особые заслуги перед Украиной увеличится с июля:

для лиц, награжденных тремя и более орденами, четырьмя и более медалями «За отвагу», почетными званиями «Народный», а также для матерей, воспитавших пятерых и более детей, на 32,55 и 37,20 грн (с 676 ,90 и 773,60 до 709,45 и 810,80 грн);

для ветеранов войны, награжденных за боевые действия, спортсменов, космонавтов, народных депутатов, членов Правительства на 25,25 и 30,55 грн (с 483,50 и 678,90 до 508,75 и 709,45 грн);

для лиц, отмеченных почетными званиями «Заслуженный», государственными премиями, грамотами, награжденными орденами, депутатов областных и районных советов на 18,60 и 23,25 грн (с 386,80 и 483,50 до 405,40 и 506,75 грн).

Справка Finance.ua:

Пенсионный фонд Украины в 2022 году принимает заявления на назначение пенсии по возрасту только от тех граждан, у которых страховой стаж от 29 лет и которым исполнилось 60 лет. Если нет такого стажа, то пенсия может быть назначена позже;

чтобы увеличить размер начисленной пенсии по выслуге лет, следует обратиться в территориальный отдел Пенсионного фонда Украины для назначения новой пенсии по возрасту с соответствующим заявлением;

30 апреля вступил в силу Закон Украины № 2040 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства». Внесены изменения в два Закона — об общем обязательном государственном пенсионном страховании и о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц.



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На пенсии По материалам:

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