Пенсии для переселенцев: что может измениться для украинцев в ЕС — Finance.ua
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Пенсии для переселенцев: что может измениться для украинцев в ЕС

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Европейский союз может помочь Украине с выплатами пенсий украинцам, которые из-за войны вынуждены были уехать за границу и получили статус временной защиты в странах Европы.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Отмечается, что этот вопрос был обсужден во время встречи министра Марины Лазебной с председателем Комитета Европейского парламента по занятости и социальным вопросам Драгошем Пислару в Брюсселе.
ЕС и Украина могут совместно выплачивать пенсии гражданам даже при отсутствии двусторонних соглашений. В ходе переговоров также было обсуждено, как учитывать стаж и как будут платить страны.
Также Марина Лазебная просила, чтобы уехавшие в ЕС украинцы, но продолжающие работать на украинском рынке, платили налоги в бюджет Украины.
Еще чиновница призвала не отменять социальные гарантии тем беженцам, которые временно вернулись в Украину, чтобы решить срочные дела.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Сьогодні
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