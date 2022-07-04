Нарахування субсидій на непідконтрольних територіях: як отримати виплати — Finance.ua
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Нарахування субсидій на непідконтрольних територіях: як отримати виплати

Особисті фінанси
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Українці, які зараз перебувають на тимчасово окупованих російськими військами територіях, не можуть отримати ні пенсії, ні соціальні виплати, оскільки відділення пошти та банки не працюють.
За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, у такій ситуації опинилися близько 600 тисяч громадян України.
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Марина Лазебна зазначила, що всі соціальні виплати мешканцям непідконтрольних територій продовжують нараховувати та фінансувати. Те саме стосується і субсидій на житлово-комунальні послуги. Їх нарахування ніхто не припиняв.

Що з виплатами:

  • якщо людина до війни отримувала кошти на банківську картку — вона продовжуватиме отримувати їх на картку;
  • якщо субсидію людина отримувала через Укрпошту та у її регіоні відділення зараз не працюють, можна перевести свої грошові виплати на поштове відділення на безпечній території. Для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію Укрпошти за номером: 0 800 300 545 (працює щодня з 8.00 до 22.00). За цим номером можна також переказати кошти на банківський рахунок.

Довідка Finance.ua:

  • Верховна Рада пропонує звільнити внутрішньо переміщені особи (ВПО) від оплати за проживання та комунальні послуги у місцях їх компактного поселення. Відповідний законопроект було зареєстровано у Верховній Раді;
  • зараз Закон «Про забезпечення права і свободи внутрішньо переміщених осіб» гарантує ВПО право на безоплатне тимчасове проживання за умови оплати вартості комунальних послуг протягом 6 місяців з моменту взяття на облік ВПО.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
На пенсии
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