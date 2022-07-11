Українцям пояснили, як війна вплине на пенсії у майбутньому — Finance.ua

Українцям пояснили, як війна вплине на пенсії у майбутньому Вчора 09:00 — Особисті фінанси

Питання стабільності у період війни найбільше непокоїть багатьох українців, серед яких чимало людей пенсійного віку. І стовідсоткова виплата грошей за липень, на жаль, не є для них гарантом такого самого показника у найближчому (і не лише) майбутньому.

Однак у Пенсійному Фонді України поспішили запевнити, що пенсії продовжуватимуть надходити регулярно, незалежно від воєнних реалій.

Нинішні реалії не завжди дозволяють регулювати своєчасне нарахування грошей, проте протягом конкретного фінансового місяця всі гроші виплачуються одержувачам. Більше того, у Фонді кажуть, що ресурсів вистачить на пенсії і надалі.

За словами керівника правління ПФУ Євгена Капінуса, війна не заважає отримувати пенсіонерам виплати у повному обсязі. До того ж держава регулярно виконує поставлені завдання щодо запланованих ще до повномасштабного вторгнення росії підвищення пенсій, як це було в липні.

В Інституті демографії та соцдосліджень також переконані, що люди похилого віку без копійки не залишаться. Керівниця організації Елла Лібанова переконана, що держава все одно знаходитиме потрібну суму, навіть якщо її доведеться «позичати» безпосередньо в бюджеті, а не брати з виділених ПФУ спочатку.

«Держава в 21 столітті не може допустити, щоб непрацездатна людина голодувала», — зазначила вона.

При цьому Лобанова вважає, що у разі затягування війни більшість пенсій, що виплачуються за солідарною системою, можуть зрівняти — лише з невеликою відмінністю від людини до людини. Це, ймовірно, станеться, якщо доведеться зупинитись на забезпеченні лише основних потреб пенсіонерів.

Довідка Finance.ua:

українці, які не мають стажу для пенсії, мають повне право на соціальну пенсію за віком. Такі виплати можна оформити після досягнення 65 років;

щороку в Україні підвищуються вимоги до пенсійного віку. Так, у 2022 році для виходу на заслужений відпочинок у 60 років потрібно відпрацювати офіційно 29 років. Для тих, хто не має достатньої кількості стажу, передбачено соціальну допомогу;

щоб людині почали виплачувати пенсію, потрібно мати повні місяці страхового стажу. Однак буває, що його не вистачає. Але це не означає, що виплат не буде. За неповні місяці стажу можна доплатити;

при несплаті єдиного соціального внеску (ЄСВ) під час воєнного стану страховий стаж не зараховуватиметься;

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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