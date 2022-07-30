Як українці зможуть впливати на розмір ЄСВ та збільшувати власну пенсію — Finance.ua

Як українці зможуть впливати на розмір ЄСВ та збільшувати власну пенсію Вчора 09:23 — Особисті фінанси

Українцям дозволять самостійно збільшувати суму єдиного соціального внеску задля збільшення пенсійних виплат у майбутньому. Над розробкою такої програми вже працюють у Міністерстві соціальної політики.

Про це заявила глава Мінсоцполітики Оксана Жолнович, пише social.com.ua

«Ми започатковуємо програму, яка дозволить нашим громадянам підтримати пенсіонерів і збільшити собі пенсію в майбутньому. І вже з командою пропрацювали драфт, сьогодні проговорили основні моменти. Я сподіваюсь, що найближчим часом це виллється в законопроєкт», — зазначила міністерка.

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За її словами, йдеться про додаткову можливість для працівників впливати на свій соціальний внесок.

«Сьогодні в нас за людину єдиний соціальний внесок сплачує роботодавець. І працівник не може самостійно впливати на розмір цього внеску. Роботодавці самі визначають заробітну плату, яку вони ставлять працівнику і з якої цей єдиний внесок сплачується. Тепер ми даємо можливість самій людині впливати на це і здійснити доплату за власним бажанням», — розповіла Жолнович

Як зазначила міністерка, зробити це можна буде онлайн, самостійно визначивши суму доплати.

«Сьогодні це буде додаткове надходження, яке допоможе нашим пенсіонерам отримати кращу пенсію або задовольнити всі пенсійні запити, які є. А в майбутньому це все врахується, як дохід цієї людини, яка зробила єдиний внесок, і з цього розраховуватиметься пенсія, яка вже буде більшою», — наголосила Жолнович.

Довідка Finance.ua:

У січні 2022 року відбулося перше підвищення мінімальної пенсії, яка становить 1 934 грн. Останнє підвищення пенсій відбулось 1 липня.

1 липня — збільшився прожитковий мінімум, відповідно, підвищилась мінімальна пенсія до 2 027 грн.

1 жовтня — мінімальна заробітна плата збільшиться до 6,7 тис. грн. Мінімальна пенсійна виплата становитиме 2 680 грн. Це стосується непрацюючих осіб, які досягли віку 65 + та мають страховий стаж — чоловіки не менше 35 років, жінки — не менше 30 років.

1 жовтня — для пенсіонерів 70+ зі стажем 35 років (для чоловіків) та 30 (для жінок) років — мінімальна пенсія встановлюється на рівні 3 тис. грн.

1 грудня — збільшиться прожитковий мінімум, тому підвищать мінімальні пенсії. Мінімальна збільшиться з 2 027 грн до 2 093 грн.

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