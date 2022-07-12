Як буде зростати мінімальна пенсія та соціальні виплати до кінця 2022 року — Finance.ua
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Як буде зростати мінімальна пенсія та соціальні виплати до кінця 2022 року

Особисті фінанси
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Як буде зростати мінімальна пенсія та соціальні виплати до кінця 2022 року
Як буде зростати мінімальна пенсія та соціальні виплати до кінця 2022 року
Упродовж 2022 року українці спостерігатимуть п’ять підвищень пенсійних та різноманітних соціальних виплат. Деякі з них вже відбулися. До кінця року перерахунок пенсій ще заплановано на 1 жовтня та 1 грудня.
Про це пишуть Факти ICTV.

Індексація пенсій до кінця 2022 року

Коли Розмір мінімальної пенсії
1 липня 2 027 грн
1 жовтня 2 680 грн; 3 000 грн
1 грудня 2 093 грн; 2 500 грн
У січні 2022 року відбулося перше підвищення мінімальної пенсії, яка становить 1 934 грн. Останнє підвищення пенсій відбулось 1 липня.
  • 1 липня — збільшився прожитковий мінімум, відповідно, підвищилась мінімальна пенсія до 2 027 грн.
  • 1 жовтня — мінімальна заробітна плата збільшиться до 6,7 тис. грн. Мінімальна пенсійна виплата становитиме 2 680 грн. Це стосується непрацюючих осіб, які досягли віку 65 + та мають страховий стаж — чоловіки не менше 35 років, жінки — не менше 30 років.
  • 1 жовтня — для пенсіонерів 70+ зі стажем 35 років (для чоловіків) та 30 (для жінок) років — мінімальна пенсія встановлюється на рівні 3 тис. грн.
  • 1 грудня — збільшиться прожитковий мінімум, тому підвищать мінімальні пенсії. Мінімальна збільшиться з 2 027 грн до 2 093 грн.
Саме у грудні встановлять мінімальну пенсію в розмірі 2 500 грн для пенсіонерів віком 60-70 років, які не працюють, за наявності достатнього стажу (30 років для жінок, 35 — для чоловіків).
Якщо страховий стаж менший 30 та 35 років, мінімальна пенсія на 1 грудня встановлюватиметься пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру 2 500 грн.
Таблиця: Факти ICTV
Таблиця: Факти ICTV
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