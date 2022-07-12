Як буде зростати мінімальна пенсія та соціальні виплати до кінця 2022 року — Finance.ua

Як буде зростати мінімальна пенсія та соціальні виплати до кінця 2022 року Вчора 17:05 — Особисті фінанси

Як буде зростати мінімальна пенсія та соціальні виплати до кінця 2022 року

Упродовж 2022 року українці спостерігатимуть п’ять підвищень пенсійних та різноманітних соціальних виплат. Деякі з них вже відбулися. До кінця року перерахунок пенсій ще заплановано на 1 жовтня та 1 грудня.

Про це пишуть Факти ICTV.

Індексація пенсій до кінця 2022 року

Коли Розмір мінімальної пенсії 1 липня 2 027 грн 1 жовтня 2 680 грн; 3 000 грн 1 грудня 2 093 грн; 2 500 грн

У січні 2022 року відбулося перше підвищення мінімальної пенсії, яка становить 1 934 грн. Останнє підвищення пенсій відбулось 1 липня.

1 липня — збільшився прожитковий мінімум, відповідно, підвищилась мінімальна пенсія до 2 027 грн.

1 жовтня — мінімальна заробітна плата збільшиться до 6,7 тис. грн. Мінімальна пенсійна виплата становитиме 2 680 грн. Це стосується непрацюючих осіб, які досягли віку 65 + та мають страховий стаж — чоловіки не менше 35 років, жінки — не менше 30 років.

1 жовтня — для пенсіонерів 70+ зі стажем 35 років (для чоловіків) та 30 (для жінок) років — мінімальна пенсія встановлюється на рівні 3 тис. грн.

1 грудня — збільшиться прожитковий мінімум, тому підвищать мінімальні пенсії. Мінімальна збільшиться з 2 027 грн до 2 093 грн.

Саме у грудні встановлять мінімальну пенсію в розмірі 2 500 грн для пенсіонерів віком 60-70 років, які не працюють, за наявності достатнього стажу (30 років для жінок, 35 — для чоловіків).

Якщо страховий стаж менший 30 та 35 років, мінімальна пенсія на 1 грудня встановлюватиметься пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру 2 500 грн.

Таблиця: Факти ICTV

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