ПФУ затвердив розмір пенсії на серпень – скільки отримають пенсіонери — Finance.ua

ПФУ затвердив розмір пенсії на серпень – скільки отримають пенсіонери Вчора 09:02 — Особисті фінанси

ПФУ затвердив розмір пенсії на серпень – скільки отримають пенсіонери

В останній місяць літа українці отримуватимуть пенсію, розмір якої у липні зріс до 2027 гривень за рахунок підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

У результаті підвищення минулого місяця, розміри виплат у серпні для різних груп одержувачів будуть такими:

мінімальна пенсія за віком для тих пенсіонерів, які закінчили кар’єру — її сума тепер складає 2027 грн;

мінімальні виплати для людей з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій — залежно від групи інвалідності збільшення становитиме 195-604 грн;



пенсія за особливі заслуги перед державою — до неї додадуть 37 грн;



мінімальна пенсія шахтарям — її новий розмір становить 6 081 грн;



підвищення для ветеранів та членів сімей загиблих чи померлих ветеранів війни — його обсяг зросте максимум на 46,5 грн;



максимальна пенсія — тепер це 20 270 грн;



мінімальна пенсія сім’ям військових у разі втрати годувальника — її сума з 1 липня становить 4054 грн;



підвищення для жертв нацистських переслідувань з-поміж людей з інвалідністю та членів сімей померлих жертв нацистських переслідувань — доплата становитиме до 46,5 грн;



надбавки донорам — вони зростуть на 11,5 грн.

Найвища середня пенсія в Україні — близько 8900 гривень, станом на 1 липня була у військових, які опинилися також у лідерах зі зростання розміру пенсійних виплат з 1 липня 2021 року та вдвічі більше за середню пенсію у країні — 4437 гривень.

Довідка Finance.ua:

українцям дозволять самостійно збільшувати суму єдиного соціального внеску задля збільшення пенсійних виплат у майбутньому. Над розробкою такої програми вже працюють у Міністерстві соціальної політики;

крім того, Міністерство соціальної політики планує повернутись до питання впровадження другого, накопичувального, рівня пенсійної системи в Україні;

нагадаємо, Мінсоцполітики анонсувало доплати пенсіонерам у віці 65+. У жовтні 2022 року доплати розширять на громадян віком 70+, а до кінця 2023 року планують запровадити доплати пенсіонерам віком від 65 років.



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