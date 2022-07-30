Уряд візьметься за накопичувальну пенсію — Finance.ua

Уряд візьметься за накопичувальну пенсію Вчора 13:25 — Особисті фінанси

Міністерство соціальної політики планує повернутись до питання впровадження другого, накопичувального, рівня пенсійної системи в Україні.

Про це новопризначена міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла в ефірі національного телемарафону.

«Зрозуміло, що в стані активних бойових дій важко буде запустити накопичувальну пенсію. Але це зовсім не відміняє необхідності підготувати всі необхідні інструменти для її запуску. Це теж дуже кропітка робота — структура, нормативне забезпечення, верифікація різного роду фондів, щоб уникнути можливого шахрайства. Ми ж повинні захистити гроші, які мають стати в старості доходом для людей», — зазначила міністерка.

За словами посадовиці, в разі закінчення війни, про невеликі суми накопичень можна говорити з 2024 року.

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Накопичувальна пенсійна система передбачає відрахування коштів до пенсійних фондів самими працівниками (або їх роботодавцями). На відміну від першого, солідарного, рівня пенсійної системи, де відраховані внески ідуть на виплату пенсій нинішнім пенсіонерам, накопичені кошти другого рівня є власністю громадян.

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