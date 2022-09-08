Як у цьому опалювальному сезоні нараховуватимуть субсидії. У Мінсоцполітики розповіли про новий алгоритм — Finance.ua

Як у цьому опалювальному сезоні нараховуватимуть субсидії. У Мінсоцполітики розповіли про новий алгоритм Вчора 09:01 — Особисті фінанси

Як у цьому опалювальному сезоні нараховуватимуть субсидії. У Мінсоцполітики розповіли про новий алгоритм

В Міністерстві соціальної політики розповіли, як можна отримати субсидію на опалювальний сезон. Для цього міністерство застосовуватиме екстериторіальний принцип, який не передбачає «прив’язки» до місця проживання людини.

Про це розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час загальнонаціонального телемарафону, в ефірі Суспільного

«Один з алгоритмів, який ми зараз вбачаємо і опрацьовуємо, це застосувати екстериторіальний принцип. Це означає, що людина, де б вона не знаходилася, використовуючи канали зв’язку — це можуть бути ті ж самі центри надання адміністративних послуг, територіальні громади, електронні кабінети, портал „Дія“, звертається з питання розв’язання своїх певних проблем, зокрема, щодо призначення субсидій. Ці документи надходять на опрацювання не, приміром, в Херсон чи Бердянськ, де людина проживає, а в умовну чергу по всій Україні. І ті фахівці, які в цей момент вільні, можуть забезпечити опрацювання», — розповів Музиченко.

Наразі новий алгоритм опрацьовують у міністерстві. У ньому заплановано розширення можливостей звернень для призначення субсидії.

«В поточний опалювальний період плануємо входити із базовими стандартними умовами і критеріями, які є на сьогодні. Ми їх дещо адаптуємо з урахуванням того, що велика кількість громадян виїхала за кордон і тимчасово змінила місце свого проживання. Ми адаптуємо їх під неврахування заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП), яка утворилася на певних територіях в період дії воєнного стану. Це дасть можливість людям отримати певну субсидію», — додав заступник міністра.

Він додав, що ситуація ускладнюється й тим, що велика кількість людей втратила роботу. Для цієї категорії населення також передбачені пільги.

«Ми також ініціюємо зміни, які дозволять людині, яка втратила роботу, яка обліковувалася в центрі зайнятості як безробітна, яка здійснює активний пошук роботи, отримувати відповідну субсидію з урахуванням того доходу який вона отримує безпосередньо зараз — допомогу по безробіттю», — підсумував заступник міністра соціальної політики.

Довідка Finance.ua:

у Мінсоцполітики прогнозують, що приблизно трьом мільйонам українців знадобиться субсидія у новому опалювальному періоді;

міністерство також пропонує здійснювати призначення субсидій і пільг через Пенсійний фонд, що дозволить приймати документи у будь-якій точці України.

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