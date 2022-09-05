Мінсоцполітики планує полегшити призначення субсидій на комуналку для ВПО — Finance.ua

Мінсоцполітики планує полегшити призначення субсидій на комуналку для ВПО Вчора 10:00 — Особисті фінанси

Мінсоцполітики планує полегшити призначення субсидій на комуналку для ВПО

Міністерство соціальної політики пропонує здійснювати призначення субсидій і пільг через Пенсійний фонд, що дозволить приймати документи у будь-якій точці України.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

«Міністерство пропонує оновити механізм призначення субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу», — сказано в повідомленні.

Як процедура відбувається зараз

Прийом документів і призначення субсидій і пільг здійснюється управліннями соціального захисту населення (УСЗН), на місцевому рівні, і з прив’язкою до місця, де розміщено відповідний УСЗН.

Читайте також Як боржникам за "комуналку" отримати субсидію

Оригіналом поданих документів та виплатних документів є паперова форма, що небезпечно під час бойових дій чи окупації. Під час війни опрацювання заяв на субсидії та пільги в громадах, де тривають бойові дії, чи які тимчасово окуповані, неможливе. А в тих громадах, куди переміщаються громадяни, процедура призначення — складна і тривала. Адже при зміні місця проживання, людина має повідомити УСЗН, де перебувала на обліку, для припинення надання виплат. А потім звернутися до УСЗН за новим місцем проживання для переведення отримання виплати. Це займає від кількох тижнів до кількох місяців, протягом яких людина залишається без виплат.

Що планують змінити

Мінсоцполітики пропонує здійснювати призначення субсидій і пільг через Пенсійний фонд України.

Використання ІТ-систем Пенсійного фонду дозволить прийняти документи громадян на отримання житлових субсидій і пільг в будь-якій точці України. Наприклад, субсидію для громадян, які проживали в Херсонській чи Запорізькій областях, можна буде призначити у Львові чи Вінниці.

Читайте також У Мінсоцполітики радять українцям просити субсидію вже у серпні

Це не матиме жодного впливу на діючих отримувачів пільг та житлових субсидій, які не змінювали місце проживання. А для осіб, які вимушено змінили місце проживання в зв’язку з бойовими діями, надасть можливість звернутися з питання призначення житлової субсидії чи надання пільг до органів Пенсійного фонду України, а також до ЦНАПів або онлайн — до місцевих органів (через додаток «Соціальна громада»).

Це також дозволить автоматизувати процеси нарахування та виплати пільг та житлових субсидій, а головне — не втрачати дані громадян, що дають підстави для отримання житлових субсидій і пільг, як це, на жаль, відбувалося з раніше окупованими територіями.

Документи зберігатимуться в електронній формі, що забезпечить захист інформації, максимальну інформаційну взаємодію з держреєстром пошкодженого та знищеного майна та з іншими державними реєстрами.

Довідка Finance.ua:

в Мінсоцполітики вважають, що приблизно трьом мільйонам українців знадобиться субсидія у новому опалювальному періоді;

якщо власник домогосподарства змінюється, то він має укласти свій договір про газопостачання — як це зробити;

Міністерство соціальної політики України роз’яснило, на які послуги надається субсидія громадянам.



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.