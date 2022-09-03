Якщо змінився власник домогосподарства: у «Нафтогазі» розповіли, що потрібно зробити насамперед — Finance.ua

Якщо змінився власник домогосподарства: у «Нафтогазі» розповіли, що потрібно зробити насамперед Вчора 09:22 — Особисті фінанси

Якщо змінився власник домогосподарства: у «Нафтогазі» розповіли, що потрібно зробити насамперед, www.freepik.com

Якщо власник домогосподарства змінюється, то він має укласти свій договір про газопостачання.

Як це зробити, розповіли у ГК «Нафтогаз України».

Що робити, якщо змінився власник домогосподарства:

1. Зберіть пакет необхідних документів:

ІПН (РНОКПП);

документ, що підтверджує право власності на житло;

заява на приєднання. Шаблон заяви ви можете знайти за посиланням (оберіть «Шаблон заяви-приєднання до умов типового договору», натисніть «Word» та завантажте документ на ваш ПК). Після завантаження заяву потрібно роздрукувати та заповнити.

2. Передайте зібраний пакет документів одним із зручних для вас способів:

відскануйте або зробіть чіткі фото кожного документа та надішліть на електронну пошту client@gas.ua;

надішліть копії документів поштою на таку адресу: 25009, м. Кропивницький, отримувач "ТОВ «ГК «Нафтогаз України»;

зверніться до найближчого відділення банку-партнера ПУМБ. Окрім зазначених документів, візьміть із собою ваш паспорт або ID-картку.

«Звертаємо вашу увагу, що надіслані документи обробляються по черзі. Переглянути внесені зміни ви зможете в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua або в наступному друкованому рахунку за спожитий газ», — додали в «Нафтогазі».

Довідка Finance.ua:

Міністерство соціальної політики України роз’яснило, на які послуги надається субсидія громадянам;

після того як низка обласних газопостачальних компаній стала банкрутами, понад 10 млн абонентів автоматично перевели на обслуговування до «Нафтогазу». Але передавати показання газових лічильників українці зобов’язані облгазам, що часто призводить до плутанини та завищених сум у платіжках. Але деякі клієнти «Нафтогазу» можуть передавати їх безпосередньо одразу компанії-постачальнику;

у «Нафтогазі» також відповіли, чому у платіжках за газ немає показань лічильника.



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