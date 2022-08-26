У «Нафтогазі» відповіли, чому у платіжках за газ немає показань лічильника — Finance.ua
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У «Нафтогазі» відповіли, чому у платіжках за газ немає показань лічильника

Енергетика
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До «Нафтогазу» із запитанням звернулася українка: «Скажіть, будь ласка, чому немає показань газового лічильника у квитанції?».
Відповідь підготували у пресслужбі «Нафтогазу».
У «Нафтогазі» пояснили, що згідно з пунктом 1 глави 4 розділу IX Кодексу газорозподільних систем № 2494 від 30.09.2020 визначення фактичного обсягу споживання (розподілу) природного газу за об’єктом побутового споживача здійснюється на межі балансової приналежності між оператором ГРС та побутовим споживачем на підставі даних лічильника газу з урахуванням вимог цього Кодексу та договору.
«Оператори ГРС приймають показники та формують обсяги. До нашої компанії надходить лише обсяг, представлений Вашим оператором ГРС, і саме тому у квитанціях нашої компанії показання не відображаються», — йдеться у відповіді.
Тобто якщо у вас виникла така сама проблема — відсутні показання лічильника або вони неправильні — слід звертатися не до «Нафтогазу», а до облгазу, якому передаєте ці показання.
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За матеріалами:
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