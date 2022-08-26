У «Нафтогазі» відповіли, чому у платіжках за газ немає показань лічильника — Finance.ua

У «Нафтогазі» відповіли, чому у платіжках за газ немає показань лічильника Вчора 15:16 — Енергетика

До «Нафтогазу» із запитанням звернулася українка: «Скажіть, будь ласка, чому немає показань газового лічильника у квитанції?».

Відповідь підготували у пресслужбі «Нафтогазу».

У «Нафтогазі» пояснили, що згідно з пунктом 1 глави 4 розділу IX Кодексу газорозподільних систем № 2494 від 30.09.2020 визначення фактичного обсягу споживання (розподілу) природного газу за об’єктом побутового споживача здійснюється на межі балансової приналежності між оператором ГРС та побутовим споживачем на підставі даних лічильника газу з урахуванням вимог цього Кодексу та договору.

«Оператори ГРС приймають показники та формують обсяги. До нашої компанії надходить лише обсяг, представлений Вашим оператором ГРС, і саме тому у квитанціях нашої компанії показання не відображаються», — йдеться у відповіді.

Тобто якщо у вас виникла така сама проблема — відсутні показання лічильника або вони неправильні — слід звертатися не до «Нафтогазу», а до облгазу, якому передаєте ці показання.

На пенсии За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.