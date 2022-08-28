У «Нафтогазі» роз’яснили, хто може передавати показання лічильника безпосередньо постачальнику — Finance.ua

У «Нафтогазі» роз’яснили, хто може передавати показання лічильника безпосередньо постачальнику Вчора 21:09 — Особисті фінанси

У «Нафтогазі» роз’яснили, хто може передавати показання лічильника безпосередньо постачальнику

Після того як низка обласних газопостачальних компаній стала банкрутами, понад 10 млн абонентів автоматично перевели на обслуговування до «Нафтогазу». Але передавати показання газових лічильників українці зобов’язані облгазам, що часто призводить до плутанини та завищених сум у платіжках. Але деякі клієнти «Нафтогазу» можуть передавати їх безпосередньо одразу компанії-постачальнику.

Таке роз’яснення дав «Нафтогаз» у своєму Facebook-акаунті.

Одна з клієнток поцікавилася, чи вже споживачі газу можуть передавати свідчення своїх лічильників відразу «Нафтогазу».

«Вже є така опція в особистому кабінеті, як „внести свідчення“, тому що раніше такого не було, тільки для деяких областей?» — запитала клієнтка у постачальника.

«Нафтогаз» їй відповів, що така опція є у споживачів із трьох областей: Донецької, Херсонської та Кіровоградської.

Інші клієнти, що проживають в інших областях, можуть передати показання лічильників газу будь-яким із доступних та зручних для них способів:

На сайті або в чаті облгазу.

Зателефонувавши до контакт-центру облгазу. Такий спосіб найбільш ризикований через людський фактор. Оператор кол-центру на лінії може щось наплутати.

У платіжці за розподіл газу, вказавши перші п’ять цифр на чорному тлі та дві на червоному.

Крім того, можна передати показання лічильника газу у вигляді SMS-повідомлення. Його надсилають на номер 7104.

«Заповнювати SMS слід наступним чином: спочатку вказати номер особового рахунку (складається з 10 цифр), а потім через пропуск показання лічильника (до 5 цифр). Якщо повідомлення заповнене без помилок, то незабаром після його відправлення прийде відповідь», — пояснили в повідомленні Нафтогазу".

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