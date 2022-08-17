Ціна газу для українців взимку: у "Нафтогазі" зробили заяву — Finance.ua
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Ціна газу для українців взимку: у "Нафтогазі" зробили заяву

Енергетика
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Як повідомила компанія «Нафтогаз», «опалювальний сезон» — страшні для українців слова, утім, підстав для хвилювання немає. Адже тарифний план «Фіксований» — 7,96 грн/куб. м — діє до кінця квітня 2023 року. Ціна незмінна й довоєнна.
Нафтогаз працює в режимі нон-стоп, щоб безперебійно забезпечити газом кожну домівку, лікарню, садочок, військову частину та інші соціальні об’єкти.
У Європі тариф подорожчав:
  • в Литві ціна сягнула 1,02 євро/куб. м, або близько 42 грн,
  • у Молдові — 22,99 лея/куб. м, або майже 44 грн,
  • в Польщі — 6,64 злотих, або понад 53 грн.
Серед причин зростання — збільшення закупівельної ціни природного газу на європейському ринку та газовий шантаж росії. Українці, продовжуйте сумлінно сплачувати рахунки, адже сьогодні це надважливо.
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«До того ж 7,96 грн — це незначні гроші в сучасних українських реаліях. Пам’ятайте, що кожен сплачений рахунок — підтримка в тилу, крок до перемоги та стабільний опалювальний сезон 2022/2023. Противник уже дав зрозуміти, що готовий бити по важливих цивільних об’єктах, інфраструктури та шантажувати Європу задля зняття санкцій», — зазначили в компанії.
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За матеріалами:
Finance.ua
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