На які послуги надається житлова субсидія: роз'яснення Мінсоцполітики — Finance.ua

На які послуги надається житлова субсидія: роз'яснення Мінсоцполітики Вчора 08:32 — Особисті фінанси

На які послуги надається житлова субсидія: роз'яснення Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України роз’яснило, на які послуги надається субсидія громадянам. Субсидія надається на житлові й комунальні послуги.

Про це йдеться в повідомленні міністерства.

Міністерство соцполітики вказало, що перелік житлово-комунальних послуг визначається статтею 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Згідно з законом, до переліку ЖКП включені житлові послуги, а саме управління багатоквартирним будинком, і комунальні послуги: постачання та розподіл природного газу, постачання та розподіл електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, поводження з побутовими відходами.

Однак субсидію можна витратити лише на деякі із цих послуг.

На які послуги надається субсидія

У вигляді житлових субсидій держава відшкодовує витрати на оплату:

житлово-комунальних послуг;

абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг;

витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив, та витрат на комунальні послуги в такому будинку;

на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Громадянин може отримати житлову субсидію на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива один раз на рік і призначається така субсидія в тому випадку, якщо домогосподарство не отримує комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та не використовує природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, безробітні громадяни можуть претендувати на допомогу держави при оплаті житлово-комунальних послуг. Субсидія може бути їм доступна так само як і тим, хто працює і має офіційний дохід;

крім того, оформиити субсидію мають право і внутрішні переселенці. Як це зробити — розповіли тут;

заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко пояснив, що автоматичне продовження субсидії можливе лише за умови відсутності боргів;



якщо ж людина не оплачує комунальні послуги, тобто має борги, і при цьому отримувала раніше субсидію, то у цьому випадку споживач має спочатку погасити такі борги, або принаймні укласти договір реструктуризації з урахуванням розміру тих доходів, які він отримує, а вже потім може претендувати на субсидію.



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