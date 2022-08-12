Житлова субсидія для переселенців: хто зможе оформити та які потрібні документи — Finance.ua

Житлова субсидія для переселенців: хто зможе оформити та які потрібні документи Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Житлова субсидія для переселенців: хто зможе оформити та які потрібні документи

Внутрішньо переміщена особа (ВПО) — це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка залишила своє місце проживання внаслідок або щоб уникнути негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства та порушень прав людини. Переселенці мають право оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг.

Про те, як це зробити правильно, розповіли у Контактному центрі 1551.

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Так, згідно з повідомленням на сайті Урядового контактного центру, субсидії на оплату житлово -комунальних послуг в Україні призначають одному із членів домогосподарства:

які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку);

які не зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору найму (оренди) житла (орендарі), за рішенням суду, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі якщо їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги;

які не зареєстровані у житловому приміщенні, але фактично проживають у ньому без укладеного договору найму (оренди) житла у разі, якщо вони є ВПО.

Коли людина звертається за субсидією, вона має задекларувати всіх, хто живе в домогосподарстві. Це можна зробити, додавши до заяви документи, що підтверджують проживання на фактичну адресу домогосподарства.

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Слід зазначити, що субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання людини та за місцем її фактичного проживання. Для того, щоб подати заяву на отримання субсидії, ВПО необхідно звернутися до Управління соціального захисту населення (УСЗН) за місцем проживання з таким набором документів:

заява про призначення субсидії;

право на сукупний дохід сім’ї;

дані про тих, хто живе в домогосподарстві;

довідки, що дають право на пільги;

паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

довідка про статус ВПО.

Дізнатись, чи призначили субсидію та її розмір можна на сайті subsidii.ioc.gov.ua. Для цього необхідно вказати адресу проживання, а потім підтвердити, що ви не робот. У наступному вікні з’явиться інформація про статус заяви на субсидію.

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