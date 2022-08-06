Індексація виплат на проживання ВПО: чи збільшать допомогу українцям — Finance.ua

Індексація виплат на проживання ВПО: чи збільшать допомогу українцям Вчора 09:44 — Особисті фінанси

Індексація виплат на проживання ВПО: чи збільшать допомогу українцям

Державну допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам не індексуватимуть.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

«Ці виплати будуть виплачуватись чітко в тих сумах, які є, тому що вони передбачені в чітко фіксованих сумах — 2000 грн на особу і 3000 на дитину чи особу з інвалідністю», — зазначила вона.

Очільниця Мінсоцполітики також вкотре наголосила, що попри зменшення надходжень до бюджету, усі соціальні стандарти, закладені в ньому, намагаються витримувати.

«У нас падають надходження до бюджету, але тим не менше, усі соціальні видатки є другим пріоритетом після військових видатків. І по суті, сьогодні весь Уряд, увесь державний апарат працюють на те, щоб забезпечити ті гарантії, які ми визначили державним бюджетом», — зазначила Жолнович.

З актуальним списком громад, мешканці яких мають право на державні виплати ВПО, можна ознайомитися за посиланням

Довідка Finance.ua:

довідка про взяття на облік ВПО надає переселенцям додаткові можливості у вигляді спрощеної реєстрації безробітними, доступу до гуманітарної допомоги тощо. Втім, процес отримання такого документу подекуди перетворюється у цілий квест, особливо тоді, якщо у паспорті відсутня «прописка». За посиланням розповіли, що потрібно для встановлення факту переміщення;



до речі, раніше стало відомо, що отримання грошової допомоги від міжнародних організацій, яку українці між собою називають допомога від ООН, не вплине на можливість отримати субсидію.

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