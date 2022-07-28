Виплати для ВПО: у Мінсоцполітики пояснили, як повернути помилково надану грошову допомогу — Finance.ua

Виплати для ВПО: у Мінсоцполітики пояснили, як повернути помилково надану грошову допомогу Вчора 16:02 — Особисті фінанси

Виплати для ВПО: у Мінсоцполітики пояснили, як повернути помилково надану грошову допомогу

На рахунок Мінсоцполітики, відкритий в органах Казначейства, проводиться повернення помилково виплаченої грошової допомоги як внутрішньо переміщеній особі.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України у відповідь на запит.

Так, трапляються випадки, коли особі, яка більше не входить до переліку громад та категорій для виплат ВПО, помилково надходять кошти.

«У разі неправомірного або повторного отримання внутрішньо переміщеною особою допомоги на проживання за певний період суми виплаченої допомоги повертаються особою добровільно або за вимогою органу соціального захисту населення», — йдеться у відповіді на запит.

Куди повертати кошти

Повідомляється, що повернення одержувачами коштів виплаченої їм допомоги проводиться на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в органах Казначейства.

«Для цього внутрішньо переміщена особа повинна звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем свого обліку, які в свою чергу надають реквізити рахунку, відкритого Міністерству за бюджетною програмою 2501480 «Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», — зазначається у відповіді на запит.

Зазначимо, що внутрішньо переміщені особи, які повернулися додому, де не ведуться активні бойові дії та у кого не пошкоджене житло, виплати не отримують.

Довідка Finance.ua:

в Україні оновили перелік територій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) з яких отримують грошові виплати. Наразі у переліку 303 громади у восьми областях;

для переселенців вдосконалять функціонал застосунку «Дія» — може з’явитися можливість знятися з обліку та змінити адресу фактичного місця проживання у разі повторного переміщення.



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