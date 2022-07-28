Виплати для ВПО: у Мінсоцполітики пояснили, як повернути помилково надану грошову допомогу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Виплати для ВПО: у Мінсоцполітики пояснили, як повернути помилково надану грошову допомогу

Особисті фінанси
11003
Виплати для ВПО: у Мінсоцполітики пояснили, як повернути помилково надану грошову допомогу
Виплати для ВПО: у Мінсоцполітики пояснили, як повернути помилково надану грошову допомогу
На рахунок Мінсоцполітики, відкритий в органах Казначейства, проводиться повернення помилково виплаченої грошової допомоги як внутрішньо переміщеній особі.
Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України у відповідь на запит.
Так, трапляються випадки, коли особі, яка більше не входить до переліку громад та категорій для виплат ВПО, помилково надходять кошти.
«У разі неправомірного або повторного отримання внутрішньо переміщеною особою допомоги на проживання за певний період суми виплаченої допомоги повертаються особою добровільно або за вимогою органу соціального захисту населення», — йдеться у відповіді на запит.

Куди повертати кошти

Повідомляється, що повернення одержувачами коштів виплаченої їм допомоги проводиться на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в органах Казначейства.
«Для цього внутрішньо переміщена особа повинна звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем свого обліку, які в свою чергу надають реквізити рахунку, відкритого Міністерству за бюджетною програмою 2501480 «Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», — зазначається у відповіді на запит.
Зазначимо, що внутрішньо переміщені особи, які повернулися додому, де не ведуться активні бойові дії та у кого не пошкоджене житло, виплати не отримують.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні оновили перелік територій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) з яких отримують грошові виплати. Наразі у переліку 303 громади у восьми областях;
  • для переселенців вдосконалять функціонал застосунку «Дія» — може з’явитися можливість знятися з обліку та змінити адресу фактичного місця проживання у разі повторного переміщення.

Допомога для ВПО: суми та процедура отримання

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.