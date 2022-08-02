Чи заберуть субсидію після отримання допомоги від міжнародних організацій – відповідь Мінсоцполітики — Finance.ua

Чи заберуть субсидію після отримання допомоги від міжнародних організацій – відповідь Мінсоцполітики Вчора 15:03 — Особисті фінанси

Чи заберуть субсидію після отримання допомоги від міжнародних організацій – відповідь Мінсоцполітики

Отримання грошової допомоги від міжнародних організацій, яку українці між собою називають допомога від ООН, не вплине на можливість отримати субсидію.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

До початку опалювального сезону, до того часу, поки субсидії будуть нараховуватися, ми вже готуємо проєкт постанови, яким ось ці міжнародні допомоги внесемо в перелік таких, які не впливають на отримання субсидії. Ми розуміємо, що цим людям і так складно. Мета держави — підтримати та допомогти, а не дати одну допомогу, але зменшити іншу. Тому питання буде вирівняне. Ця допомога не вплине на розрахунок субсидій для сімей, які мають право на субсидію. — Оксана Жолнович, міністр соціальної політики.

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Також допомога від міжнародних організацій не скасовує допомоги та пільг від держави.

Міжнародні організації надають українським громадянам, зокрема, вразливим категоріям, грошову допомогу в сумі 2,2 тис. грн на місяць. У пріоритеті внутрішньо-переміщена особа, людина з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати або батько, багатодітна сім’я, отримувач допомоги малозабезпеченим сім’ям, зокрема з-поміж ВПО.

Довідка Finance.ua:

які існують платформи та організації, кому і на які виплати варто розраховувати та як отримати гроші;

українці не залишаться без субсидій в опалювальному сезоні 2022-2023 років, незважаючи на війну з росією.

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