Де українці можуть отримати грошову допомогу під час війни: список організацій — Finance.ua

Через бойові дії мільйони громадян України були змушені переїхати у безпечніше місце, залишилися без роботи, а у деяких випадках навіть втратили власне житло.

Окрім допомоги від небайдужих людей, постраждалі українці також можуть отримати кошти від держави та міжнародних організацій.

Chas News розповідає, які існують платформи та організації, кому і на які виплати варто розраховувати та, власне, як отримати гроші.

Соціальна платформа єДопомога

На соціальній платформі єДопомога можна подати заявку на грошову допомогу від держави та міжнародних організацій: Міжнародного Червоного Хреста в Україні, Всесвітньої продовольчої програми ООН, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ та Міжнародної організації з міграції.

Зареєструватись можна тут

Багатоцільова програма від Запорізького благодійного фонду «Єдність за майбутнє»

Сума допомоги складає 2220 грн на кожного члена сім’ї, але не більше п’яти осіб строком на один або три місяці (залежить від області).

Цільові області: Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська та Чернігівська.

Фінансова допомога від Карітас Запоріжжя

Звернутися по допомогу можуть внутрішньо переміщені особи, які зареєструвалися у Запоріжжі після 15.04.2022 (підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи).

Допомогу можна отримати за адресою: вул.Семафорна, 8, з понеділка по п’ятницю з 09:30 до 16:00

Багатоцільова грошова допомога від організації Дитячі Містечка Україна

Програмою передбачається виплата 2220 грн на кожного члена родини в місяць прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та сім’ям опікунів, в яких виховуються від 3-х дітей віком до 18 років.

Цільові області: Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Сумська Харківська, Херсонська та Чернігівська.

Разова фінансова підтримка для жінок

Волонтерська організація You Are Not Alone. Ukrainian Sisters допомагає, організовуючи психологічні та медичні консультації, інформація з евакуації та будь-яких питань, а також надає разову фінпідтримку тим, хто залишився без роботи та джерел до існування.

Більш докладно дізнатися про допомогу можна тут.

Фіндопомога від Колективу підтримки опору України «Спілка»

Допомога надається у сумі 25 — 100$ на особу, на сім’ю — 100-300$, для волонтерів — 300-1000$.

Фінансова допомога від 1k Project

Проєкт $1K в Україні — це волонтерська робота, спрямована на пряме підключення спонсорів у США та у всьому світі, щоб допомогти українським родинам, які постраждали від безглуздої та нелюдської війни. Сума допомоги 1000$.

Допомога від Gate.org

Gate to Ukraine — платформа, де американці роблять пожертвування українським багатодітним сім’ям, які постраждали внаслідок війни, були вимушені переїхати, або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Сума допомоги 100$. Більш докладно у посиланні.

