Які спеціальності найбільш популярні серед українських студентів (інфографіка) — Finance.ua
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Які спеціальності найбільш популярні серед українських студентів (інфографіка)

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Які спеціальності найбільш популярні серед українських студентів (інфографіка)
Які спеціальності найбільш популярні серед українських студентів (інфографіка)
Голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак проаналізував звіт Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти. Він поділився головними цифрами та висновками станом на початок 2025 року.

Скільки ЗВО в Україні

За даними звіту, в Україні діють 625 закладів, що здійснюють підготовку за освітніми програмами вищої освіти:
  • 390 — заклади вищої освіти (62,4%);
  • 50 — фахові передвищі заклади (8%);
  • 185 — наукові установи з ліцензією (29,6%).
З них 151 приватних закладів, 434 державних та 40 комунальних.
Які спеціальності найбільш популярні серед українських студентів (інфографіка)

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Найбільше вишів знаходяться у Києві, Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі. При цьому, у Києві менше половини (41%) — це класичні університети, інші — філії, коледжі або наукові установи. У Дніпрі та Одесі понад 70% саме університети.
Які спеціальності найбільш популярні серед українських студентів (інфографіка)

Найпопулярніші спеціальності серед студентів

Право залишається найзатребуванішою спеціальністю в Україні. Станом на початок 2025 року розподіл всіх студентів, що навчаються, за спеціальностями виглядає так:
  • Право — 75 240 осіб (7%);
  • Менеджмент — 62 722 (5,8%);
  • Психологія — 59 217 (5,5%);
  • Середня освіта — 52 149 (4,8%);
  • Комп’ютерні науки — 37 064 (3,4%).
Які спеціальності найбільш популярні серед українських студентів (інфографіка)
На думку Бабака, вже зараз спостерігається дисбаланс між популярністю деяких напрямів та потребами економіки. Особливо помітний дефіцит у технічних і природничих галузях.
Він упевнений, що для заохочення до вивчення природничих наук держава повинна запустити субвенцію «на природничі кабінети», щоб у школах з’являлася не лише мотивація, а й можливість вивчати точні дисципліни.
Крім того, в уряді працюють над реформою професійної освіти. Законопроєкт «Про професійну освіту» розробляють ще з 2020 року.
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«Ми свідомо відмовляємося від стереотипів. Коледж — це не ПТУ. Професійна освіта — це не щось другорядне, а повноцінний, сучасний напрям», — наголосив Бабак.
Нагадаємо, і українських ЗВО зросте вартість навчання на контракті на спеціальностях, які не забезпечують ринок праці. Це стосується таких напрямків, як право, економіка, менеджмент, туризм, ресторанний бізнес, журналістика та стоматологія.
На ці спеціальності вступає забагато абітурієнтів, проте після навчання вони не не знаходять себе на ринку праці.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 417, мінімальна ціна на контракт буде прирівняна до тієї суми, яку держава витрачає на одного студента-бюджетника в конкретному університеті. Це означає, що у багатьох випадках контрактна вартість навчання зросте майже вдвічі.
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За матеріалами:
Finance.ua
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