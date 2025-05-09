Ціни на навчання зростуть: Кабмін прирівняв контракт до бюджету — Finance.ua

Ціни на навчання зростуть: Кабмін прирівняв контракт до бюджету Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Ціни на навчання зростуть: Кабмін прирівняв контракт до бюджету

З 2025 року вартість контрактного навчання на найбільш популярних і престижних спеціальностях у державних вишах суттєво зросте.

Про це пише Освіта.ua.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 417, мінімальна ціна на контракт буде прирівняна до тієї суми, яку держава витрачає на одного студента-бюджетника в конкретному університеті.

Це означає, що у багатьох випадках контрактна вартість навчання зросте майже вдвічі.

Такий підхід стосуватиметься спеціальностей у сферах економіки, права, ІТ, медицини, журналістики, міжнародних відносин, психології, архітектури, туризму, а також ветеринарії й транспорту. Загалом постанова охоплює понад 40 напрямів підготовки.

Причини такого рішення

У Міністерстві освіти і науки пояснюють нововведення бажанням уникнути прихованого дотування контрактників коштом держбюджету.

«На жаль, чимало ЗВО ставлять ціни на контракт наполовину або й більше нижчі, ніж сума, яку сплачує держава університету за кожного студента-бюджетника. І коли держава дає, наприклад, на підготовку одного студента 55−56 тисяч гривень на рік, а студент-контрактник навчається за 25 тисяч, постає два запитання. Перше: чи не коштом держави частково оплачується навчання цього контрактника? (Насправді так воно і є.) І друге: чи можна якісно підготувати студента будь-якої спеціальності за 25 тисяч гривень? Звісно, не можна. Це теж до питання про низькі зарплати викладачів. Через відсутність коштів в університеті заклад не здатний виплатити доплати й премії, а далі фактично йдеться про деградацію системи», — прокоментував заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

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Втім, не всі у науковому середовищі підтримують такий підхід. Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України Станіслав Ніколаєнко вважає, що урядовий крок може спровокувати масове зростання цін на навчання в Україні, що зробить його менш доступним, особливо для родин із середнім достатком.

Більше того, така політика може підштовхнути молодь до вибору університетів за кордоном, де навчання часто є безкоштовним або суттєво дешевшим.

Спілка ректорів України вже звернулася до президента з проханням зупинити дію цієї постанови, побоюючись негативних наслідків для доступності вищої освіти та конкурентоспроможності українських вишів.

Нагадаємо, європейські ВНЗ традиційно залишаються найпопулярнішим напрямом для українських студентів. Більшість абітурієнтів розглядають вступ до ВНЗ Німеччини, Польщі та Чехії. Наприклад, ціни на освіту в Польщі залишаються одними з найдоступніших в Європі, навіть на англомовних програмах — у середньому від 1000 до 3000 євро на рік.

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