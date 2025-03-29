В Україні спостерігається спад популярності IT-курсів: пік навчання припав на 2022 рік — Finance.ua

В Україні спостерігається спад популярності IT-курсів: пік навчання припав на 2022 рік
В Україні спостерігається зниження популярності IT-курсів порівняно з попередніми роками.
Про це стало відомо з дослідження Digital Tiger, яке підготувала Асоціація IT Ukraine.
Динаміка популярності IT-курсів
Дослідження показує динаміку популярності курсів за останні п’ять років.
Найбільше завершених курсів було у 2022 році — 129,1 тисячі. Після цього їх кількість почала знижуватися.
Так, у 2023 році число завершених курсів опустилося до 116,7 тисячі, а у 2024 році було 105,6 тисячі.
Варто зазначити, в опитуванні взяли участь 21 компанія, тому ці цифри не характеризують весь ринок.
Серед всіх завершених курсів у 2019−2024 роках, більшість стосуються технічних спеціальностей (71,4%), тоді як нетехнічні спеціальності складають 28,6%.
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До найбільш популярних напрямків відносяться: Python, QA (тестування), UI/UX дизайн, Java, Project Management, Data Management, SMM, C#/.NET, JavaScript та PPC.
Чи є куди влаштуватися після курсів
За аналітикою DOU, ринок ІТ-праці поступово відновлюється, але кількість вакансій все одно значно нижча, ніж до 2022 року. У лютому 2025 року було 5856 вакансій в IT, проти 9572 — у січні 2022 року.
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У лютому, порівняно із січнем, зросла кількість вакансій у 10 категоріях, включаючи Data Science, Embedded, Engineering Manager, Hardware тощо. У 44 категоріях — кількість вакансій знизилася.
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Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» наразі є 161 IT-вакансія у Силах оборони України, що є зниженням порівняно з січнем, коли їх кількість досягала 169.
Середній конкурс на місце за лютий і березень становить 15 кандидатів. У «Резерв+» — 6 кандидатів на вакансію, що відповідає показникам попереднього періоду. У січні середній конкурс був 10 кандидатів на вакансію.
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