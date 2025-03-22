Які зарплати отримують керівники в ІТ-компаніях — Finance.ua

Які зарплати отримують керівники в ІТ-компаніях Сьогодні 12:06

Які зарплати отримують керівники в ІТ-компаніях, Фото: freepik

Найбільші медіанні зарплати отримають технічні фахівці найвищого рівня: Engineering Director/VP/Head ($8136) і CTO/Technical Director ($7000).

Про це йдеться у дослідженні Dou.

Далі йдуть менеджери проєктів і менеджери продуктів: Delivery Director / Head of Delivery ($6000), CPO ($5500).

Нижча медіана у CEO і фаундерів ($5000) — найчастіше це керівники невеликих компаній до 50 спеціалістів.

Зарплати керівників нетехнічних напрямів нижчі. Медіани у керівників маркетингу та HR досить близькі — $4350 і $4000. Найменше серед C-level фахівців отримують COO — їхня медіана $2500.

Із зарплатами спеціалістів рівня Head схожа ситуація. Найвищі медіани у технічних фахівців — Engineering Managers ($6000) і Head of QA ($5000). Далі — Head of Product ($4750), PMO/Program Managers ($4200) і керівники нетехнічних напрямів.

За квартилями

Найбільший розкид зарплат — у СЕО та фаундерів. Різниця між першим і третім квартилями в їхніх зарплатах — понад $5000.

Найбільш уніфіковані зарплати серед C-level — у Delivery Directors/Heads та CPO/Director/VP of Product. Розкид їхніх зарплат (різниця між першим і третім квартилями) становить близько 30% медіани — менше, ніж у фахівців інших напрямів.

Серед Head найбільший розкид зарплат у маркетологів і фахівців підтримки. Саме в цих сферах є можливість отримувати як суттєво вище, так і суттєво нижче від медіанної зарплати.

Найбільш уніфіковані зарплати у Head of HR: різниця між першим і третім квартилями лише $1000.

Динаміка зарплат

Поступово зростають зарплати Engineering Director/VP/Head (+$163 за останні пів року).

Медіанна зарплата СТО/Technical Directors теж зросла за пів року (+$1250).

Після невеликого падіння влітку стали більше отримувати нетехнічні фахівці C-level: у маркетологів +$1350 за пів року, у HR +$1000.

У СЕО/фаундерів і СОО, навпаки, негативні тенденції за минуле півріччя.

Нагадаємо, найвища медіанна зарплата в IT серед нетехнічних спеціалістів — у юристів ($2415), найнижча — у сапорт і адміністративного персоналу ($900−1100). Поступово зростають медіанні зарплати фахівців з маркетингу, продажів/біздеву, PR -менеджерів і техрайтерів.

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