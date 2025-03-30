Кількість IT-вакансій у Силах оборони зменшилась, а конкуренція зростає — Finance.ua

Кількість IT-вакансій у Силах оборони зменшилась, а конкуренція зростає Сьогодні 10:21 — Особисті фінанси

Кількість IT-вакансій у Силах оборони зменшилась, а конкуренція зростає

У застосунку «Резерв+» наразі є 161 IT-вакансія у Силах оборони України, що є зниженням порівняно з січнем, коли їх кількість досягала 169.

Про це DOU повідомили в Lobby X, платформі з працевлаштування та рекрутинговій агенції, яка співпрацює з Міноборони.

Попит на IT-вакансії зростає

Загалом за лютий-березень на IT-вакансії через Lobby X подалися 3002 спеціалісти, ще 889 — через «Резерв+».

Середній конкурс на місце за лютий і березень становить 15 кандидатів. У «Резерв+» — 6 кандидатів на вакансію, що відповідає показникам попереднього періоду.

У січні середній конкурс був 10 кандидатів на вакансію.

Зростає частка заявок від жінок

В агенції відзначили, що зростає частка заявок від жінок — 165 кандидаток подалися за останні два місяці через Lobby X (проти 80 за аналогічний період раніше), а через «Резерв+» — 27 (проти 14).

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$1 млрд податків у 2024 році. Нагадаємо, українська ІТ-індустрія продовжує зростати, збільшуючи свою частку в експорті та сплативши понадподатків у 2024 році.

Обсяг річного ІТ-експорту у 2024-му вдруге за останні роки не зріс, а впав — на понад 4%. Також зменшилася частка IT в загальному експорті послуг.

$6,45 млрд завдяки експорту своїх послуг. Це на 4,2%, або на $280 млн менше за показник 2023 року. Водночас темпи падіння сповільнилися, торік воно побило рекордні −8,5%. Відповідно до даних Нацбанку, у 2024 році ІТ-індустрія принесла в українську економікузавдяки експорту своїх послуг. Це на 4,2%, або на $280 млн менше за показник 2023 року. Водночас темпи падіння сповільнилися, торік воно побило рекордні −8,5%.

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