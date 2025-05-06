Які ціни на освіту в країнах ЄС у 2025 році — Finance.ua

Які ціни на освіту в країнах ЄС у 2025 році Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Які ціни на освіту в країнах ЄС у 2025 році

Європейські ВУЗи традиційно залишаються найпопулярнішим напрямом для українських студентів. Більшість абітурієнтів розглядають вступ до ВНЗ Німеччини, Польщі та Чехії. Про це пише visitukraine.today

Польща

Українці, які отримали Карту Поляка або мають офіційне підтвердження польського походження та володіють польською мовою на високому рівні мають право на безкоштовну освіту в Польщі.

А ті, хто таких документів не мають, можуть брати участь у доволі серйозному конкурсі серед іноземців, які претендують на бюджетні місця. Є можливість розпочати навчання на платній основі з подальшим переведенням на бюджет.

Ціни

Ціни на освіту в Польщі залишаються одними з найдоступніших в Європі, навіть на англомовних програмах — у середньому від 1000 до 3000 євро на рік.

Одну з найвигідніших пропозицій дає Ягеллонський університет у Кракові — один із найстаріших ВНЗ Європи, де річна вартість навчання стартує від 900 євро.

Лодзинський технічний університет із ціною навчання 1300−1500 євро на рік.

Вартість в приватних університетах Польщі часто не поступається державним, а іноді навіть нижча. Наприклад, Катовіцька школа економіки — від 680 до 1000 євро на рік, Collegium Civitas — близько 1100 євро на рік та Краківська академія ім. А. Ф. Моджевського — від 500 євро на рік.

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Чехія

Ціни на освіту в Чехії для українців залежать від мови навчання:

Безкоштовно можна навчатись на чеськомовних програмах у державних університетах. Обов’язковою умовою є проходження вступних іспитів, що починаються з мовного тесту. Без успішного складання тесту продовжити вступну кампанію неможливо.

Англійською мовою програми коштують від 1500 до 5000 євро на рік.

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Німеччина

Навчання в державних університетах зазвичай безкоштовне (оплачується лише семестровий внесок — 250−400 євро), однак програми англійською мовою можуть коштувати 1500−5000 євро на рік.

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Скандинавські країни

Рівень освіти в Скандинавських країнах стабільно залишається одним із найвищих у світі.

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Держави Північної Європи інвестують у сферу освіти значно більше коштів, ніж в середньому по Європі, що забезпечує надзвичайно якісну підготовку студентів. Однак через певну географічну відокремленість місцеві університети менш популярні серед іноземців, ніж заклади в англомовних країнах.

У 2025 році в Норвегії навчання для українців платне: від 7000 до 15 000 євро на рік.

У Швеції та Фінляндії вартість навчання становить від 8000 до 18 000 євро на рік.

Велика Британія

У Великій Британії середня вартість навчання у 2025 році складає 12 000−20 000 фунтів стерлінгів на рік. В Ірландії ціни трохи нижчі: від 10 000 до 18 000 євро. Також багато іноземних студентів, щоб заощадити, обирають освіту в Шотландії, адже навчання тут коштує 6000−7000 фунтів на рік, прожитковий мінімум значно нижчий, ніж у Англії. При цьому рівень освіти залишається такий самий.

Довідка Finance.ua:

Українська освіта отримала найбільше фінансування за всі роки незалежності. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Крім того, він зазначив, що є бачення трансформації системи освіти. За його словами, уряд приділяє цьому багато уваги. Тому фінансування і грантові програми збільшують.

З початку року 8000 українців отримали ваучери на навчання за державний кошт та зможуть опанувати новий фах або спеціальність, які є актуальними на ринку праці. Держава профінансувала їхнє навчання на 76 млн грн. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

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