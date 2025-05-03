Федоров: Українська освіта отримала найбільше фінансування за роки незалежності — Finance.ua
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Федоров: Українська освіта отримала найбільше фінансування за роки незалежності

Казна та Політика
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Федоров: Українська освіта отримала найбільше фінансування за роки незалежності
Федоров: Українська освіта отримала найбільше фінансування за роки незалежності
Українська освіта отримала найбільше фінансування за всі роки незалежності.
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає «Новини.Live».

Масштаби фінансування освіти

Виступаючи перед учасниками міжнародного форуму «Industrial Evolution» він заявив, що українська освіта має найбільше фінансування.
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Крім того, він зазначив, що є бачення трансформації системи освіти.
За його словами, уряд приділяє цьому багато уваги. Тому фінансування і грантові програми збільшують.
Зокрема, міністр наголосив, що така ж ретельна увага зараз приділяється і розвитку інновацій.
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«Освіта отримала за останні два роки найбільше фінансування взагалі за всі роки незалежності. І президент особисто багато стежить за прогресом у цьому напрямку, як в інноваціях, так і в освіті. Тому збільшується фінансування», — розповів очільник Мінцифри.
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За матеріалами:
Novyny.live
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