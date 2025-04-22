Кабмін спрямує 830 млн гривень на облаштування укриттів у закладах освіти — Finance.ua

Кабмін спрямує 830 млн гривень на облаштування укриттів у закладах освіти Сьогодні 11:28

Кабмін спрямує 830 млн грн субвенції регіонам на облаштування укриттів у закладах освіти. Кошти отримають 15 громад, а також Херсонська, Запорізька та Хмельницька області.

Кабінет міністрів розподілить 830 млн гривень субвенції регіонам, аби продовжити роботу з облаштування укриттів та безпечних умов у закладах освіти. Кошти отримать 15 громад, в тому числі Херсонаська, Запорізька та Хмельницька області. Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін здійснив розподіл 829 млн 245,663 тис. гривень з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, у 2025 році.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.