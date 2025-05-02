Де в Польщі найбільше українців — Finance.ua

Де в Польщі найбільше українців
Як показують нові дані уряду Польщі, на території країни нині проживає близько 1,55 мільйона громадян України.
Про це пише inpoland.net.pl.
Де найбільше
22% від загальної кількості українців у Польщі проживає в в столиці Варшаві.
Варшава приваблює іммігрантів можливостями працевлаштування, вищими зарплатами та широким спектром соціальної підтримки.
На другому місці — Нижньосілезьке воєводство з центром у Вроцлаві, де мешкає 12% українців. Це місто стало популярним через розвинену інфраструктуру, численні робочі місця та позитивне ставлення місцевої громади до біженців.
На третьому місці — Великопольське воєводство з центром у Познані — 11% громадян України.
Далі йдуть Малопольське (Краків) і Сілезьке (Катовіце) воєводства — по 9% у кожному.
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Чому так
Таке географічне розміщення української діаспори в Польщі пояснюється передусім економічними чинниками, наявністю великих міст і ринку праці, а також кращими умовами для інтеграції.
Нині найбільше українців живе у центральній, західній та південній частинах Польщі.
Нагадаємо, експерти Business Insider порівняли 16 міст Польщі за трьома ключовими економічними показниками та трьома нефінансовими аспектами. Найкращим містом для життя в Польщі є Познань. На другій сходинці опинився Жешув (минулого разу посів 5 місце). Столиця Підкарпаття випередила Гданськ, Катовіце та Лодзь.
Гожув-Велькопольський виявився антилідером цього рейтингу. В місті — найнижча середня зарплата та найгірший доступ до лікарів серед 16 міст.
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