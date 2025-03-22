Популярні способи підзаробітку в Польщі — Finance.ua

Популярні способи підзаробітку в Польщі Сьогодні 11:19 — Світ

Популярні способи підзаробітку в Польщі

З початком повномасштабної війни багато українців виїхали до Польщі. Підробіток може стати чудовим варіантом для тих, хто має вільний час і потребує додаткових коштів. Існує багато професій, які можна виконувати у вільний час, поєднуючи їх із основною роботою. Однак важливо перевірити, чи є обрана діяльність законною, перед початком фрілансу.

Видання inpoland розповідає , які у Польщі найпопулярніші способи підзаробити.

Копірайтинг та переклади

Одним з найпопулярніших способів додаткового заробітку є копірайтинг. Тарифи коливаються від 60 до 80 злотих за 1000 знаків, залежно від типу тексту.

Переклади також є непоганим способом додаткового заробітку. Прості тексти коштують від 35 до 45 злотих за сторінку, тоді як вартість перекладів фінською чи японською мовами може перевищувати 110 злотих за сторінку.

Онлайн-продажі

Ще одна ідея — створити інтернет-магазин. Завдяки дропшиппінгу, коли оптовики займаються доставкою, можна почати продавати, не вкладаючи свої власні кошти. Заробіток залежить від кількості замовлень.

Пасажирські перевезення

Популярним видом додаткового заробітку є пасажирські перевезення.

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Співпраця з такими компаніями, як Uber або Bolt, дає можливість заробити від 5000 злотих на місяць.

Кулінарні послуги

Ті, хто має кулінарні здібності, не зле можуть підзаробити на випіканні тортів чи іншої випічки. Легально така діяльність можлива лише за наявності санітарної книжки.

Пекти торти на замовлення можуть не лише дипломовані кондитери. А вартість одного торта стартує від 200 злотих.

Послуги прибирання та догляду

Прибирання теж може принести додаткові гроші. У цій сфері можна заробити від 25 злотих за годину. Якщо прибуток від цієї діяльності не перевищує мінімальної зарплати, особа може не реєструватися як підприємець.

Догляд за дітьми та людьми похилого віку — зараз особливо популярний підробіток. Погодинна плата няні починається від 20 злотих, а у випадку більш спеціалізованого догляду може сягати до 100 злотих за годину без верхньої межі винагороди.

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У свою чергу, доглядальниці за людьми похилого віку, найняті на постійній основі, заробляють у середньому 4000 злотих брутто на місяць, але ставки можуть змінюватись залежно від обсягу обов’язків.

Туризм та екскурсії

Люди, які добре знають історію свого місця проживання та знайомі з його інфраструктурою, можуть спробувати себе в ролі гіда або екскурсовода.

Робота можлива як у вихідні, так і в ненормований робочий день, в залежності від уподобань групи. Заробіток екскурсовода залежить від багатьох факторів. Гіди, які знають екзотичні мови, як-от японську, отримують значно вищі ставки, ніж ті, хто проводить екскурсії польською, англійською чи німецькою.

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За супровід дводенного японського або китайського туру в найбільших містах можна отримати навіть 2 тисячі злотих.

Фотографія

Фотографія — відмінний спосіб підзаробити, але для цього потрібні відповідні знання та професійне обладнання. Варто інвестувати в курси та тренінги для розвитку навичок.

Заробіток фотографа залежить від виду завдань. Наприклад, весільний фотограф може отримати від 2500 до 7000 злотих за сесію.

Альтернативою роботі на заходах є продаж фотографій у фотобанках або співпраця з агентствами, що дозволяє отримувати пасивний дохід.

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