Польща запровадила санкції проти білоруського постачальника продукції «Гродно Азоту» — Finance.ua

Польща запровадила санкції проти білоруського постачальника продукції «Гродно Азоту» Сьогодні 12:12 — Фондовий ринок

Польща запровадила санкції проти білоруського постачальника продукції «Гродно Азоту»

Польська влада запровадила санкції проти білоруського постачальника азотних добрив «МетаТрейдингПром» (Мінськ). Відповідний запис внесено до «Списку осіб і підприємств, які перебувають під санкціями», розміщеного на сайті Міністерства внутрішніх справ Польщі.

В обґрунтуванні рішення йдеться про те, що «МетаТрейдингПром», «купуючи продукцію «Гродно Азоту» (прямо або непрямо) і потім експортуючи її, порушує санкційні обмеження, що передбачають заборону на ввезення та вивезення білоруської продукції від підсанкційних суб’єктів незалежно від країни, компанії або інших посередницьких обставин.

МВС Польщі нагадало, що білоруський «Гродно Азот», який «є ключовим постачальником азотних добрив у регіоні», було внесено до санкційного списку Євросоюзу в грудні 2021 року, експорт продукції підприємства до Польщі припинено. Однак ввозити в Польщу продукцію «Гродно Азоту» почали інші компанії.

Раніше аналогічні обмеження Польща запровадила стосовно низки інших постачальників азотних добрив: зареєстрованих у Білорусі компаній «НФТ», «Техноспецтрейдинг Експорт», «Техноспецтрейдинг», а також резидентів ОАЕ і Кіпру World Chem Trading Co. і Rostumel Holding.

Обмежувальні заходи передбачають, окрім заборони поставок, заморожування всіх коштів і економічних ресурсів компаній на території Польщі, виключення з державних закупівель або конкурсних процедур тощо.

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