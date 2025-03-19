Гарвард безплатно навчатиме студентів із сімей, чий дохід менше ніж $200 тисяч на рік — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гарвард безплатно навчатиме студентів із сімей, чий дохід менше ніж $200 тисяч на рік

Світ
25
Гарвард безплатно навчатиме студентів із сімей, чий дохід менше ніж $200 тисяч на рік
Гарвард безплатно навчатиме студентів із сімей, чий дохід менше ніж $200 тисяч на рік
Гарвардський університет оголосив, що студенти з сімей, чий дохід не перевищує 200 000 доларів на рік, навчатимуться безплатно. Це рішення спрямоване на підвищення рівня доступності освіти.
Про це пише Harvard Gazette.
У навчальному закладі зазначають, що значне розширення фінансової допомоги почнеться у 2025−26 навчальному році і зробить Гарвард доступним для більшої кількості студентів, ніж будь-коли, особливо із сімей із середнім рівнем доходу.
Читайте також
Це дозволить приблизно 86% сімей США отримати фінансову допомогу Гарвардського коледжу. Починаючи з 2025−26 навчального року, Гарвардський коледж буде безплатним для студентів, чий сімейний дохід становить 100 000 доларів і менше. Це покриває всі витрати — навчання, харчування, житло, медичне страхування та транспортні витрати.
Студенти з сімейним доходом 200 000 доларів США або менше отримають безплатне навчання та додаткову фінансову допомогу для покриття різних витрат, залежно від їх фінансового стану.
Читайте також
Як пише New York Times, зазвичай рік навчання у Гарварді коштує 83 тисячі доларів. Раніше в Гарварді безплатне навчання пропонувалося лише сім’ям з доходом менш як 85 тисяч доларів. Середній дохід домогосподарства в Сполучених Штатах становить близько 80 тисяч доларів.
Газета також пояснює причину такого рішення навчального закладу. Рішення Верховного суду США щодо заборони расових преференцій у процесі вступу призвело до зменшення кількості темношкірих і латиноамериканських студентів у багатьох університетах, включаючи Гарвард. Тепер навчальні заклади шукають альтернативні способи збереження різноманітності серед студентів, зокрема через розширення фінансової підтримки. Подібні ініціативи також вже запровадили інші провідні університети: Пенсильванський університет, Массачусетський технологічний інститут та Каліфорнійський технологічний інститут.
Читайте також
Президент Гарварду Алан Гарбер зазначив, що збільшення доступності освіти сприятиме різноманітності поглядів та досвіду серед студентів.
«Фінансова доступність Гарварду для більшої кількості людей розширює діапазон досвіду та перспектив, з якими стикаються всі наші студенти, сприяючи їхньому інтелектуальному та особистісному зростанню», — сказав Гарбер.
За матеріалами:
hromadske
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems