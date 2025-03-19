Гарвард безплатно навчатиме студентів із сімей, чий дохід менше ніж $200 тисяч на рік — Finance.ua

Гарвард безплатно навчатиме студентів із сімей, чий дохід менше ніж $200 тисяч на рік Сьогодні 06:45 — Світ

Гарвард безплатно навчатиме студентів із сімей, чий дохід менше ніж $200 тисяч на рік

Гарвардський університет оголосив, що студенти з сімей, чий дохід не перевищує 200 000 доларів на рік, навчатимуться безплатно. Це рішення спрямоване на підвищення рівня доступності освіти.

Про це пише Harvard Gazette.

У навчальному закладі зазначають, що значне розширення фінансової допомоги почнеться у 2025−26 навчальному році і зробить Гарвард доступним для більшої кількості студентів, ніж будь-коли, особливо із сімей із середнім рівнем доходу.

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Це дозволить приблизно 86% сімей США отримати фінансову допомогу Гарвардського коледжу. Починаючи з 2025−26 навчального року, Гарвардський коледж буде безплатним для студентів, чий сімейний дохід становить 100 000 доларів і менше. Це покриває всі витрати — навчання, харчування, житло, медичне страхування та транспортні витрати.

Студенти з сімейним доходом 200 000 доларів США або менше отримають безплатне навчання та додаткову фінансову допомогу для покриття різних витрат, залежно від їх фінансового стану.

Як пише New York Times, зазвичай рік навчання у Гарварді коштує 83 тисячі доларів. Раніше в Гарварді безплатне навчання пропонувалося лише сім’ям з доходом менш як 85 тисяч доларів. Середній дохід домогосподарства в Сполучених Штатах становить близько 80 тисяч доларів.

Газета також пояснює причину такого рішення навчального закладу. Рішення Верховного суду США щодо заборони расових преференцій у процесі вступу призвело до зменшення кількості темношкірих і латиноамериканських студентів у багатьох університетах, включаючи Гарвард. Тепер навчальні заклади шукають альтернативні способи збереження різноманітності серед студентів, зокрема через розширення фінансової підтримки. Подібні ініціативи також вже запровадили інші провідні університети: Пенсильванський університет, Массачусетський технологічний інститут та Каліфорнійський технологічний інститут.

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Президент Гарварду Алан Гарбер зазначив, що збільшення доступності освіти сприятиме різноманітності поглядів та досвіду серед студентів.

«Фінансова доступність Гарварду для більшої кількості людей розширює діапазон досвіду та перспектив, з якими стикаються всі наші студенти, сприяючи їхньому інтелектуальному та особистісному зростанню», — сказав Гарбер.

hromadske За матеріалами:

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