Рада ухвалила закон про визнання результатів навчання дітей за кордоном — Finance.ua

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Рада ухвалила закон про визнання результатів навчання дітей за кордоном

Казна та Політика
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Рада ухвалила закон про визнання результатів навчання дітей за кордоном
Рада ухвалила закон про визнання результатів навчання дітей за кордоном
Верховна Рада ухвалила закон щодо визнання результатів навчання, здобутих громадянами України за кордоном.
Про це повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі.
Він уточнив, що відповідну законодавчу ініціативу «Про внесення змін до статті 6 Закону України „Про повну загальну середню освіту“ щодо визнання результатів навчання, здобутих громадянами України за кордоном» (№ 12 375) підтримали 282 народних депутати.
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Законом формалізується право громадян України на визнання результатів навчання, здобутих ними шляхом формальної та/або неформальної освіти у суб’єктів освітньої діяльності, що розташовані за кордоном (крім держави, визнаної Верховною Радою державою- агресором або державою-окупантом).
Кабміну надаються правові підстави для врегулювання усіх питань щодо порядку визнання результатів такого навчання.
Ухвалений закон надасть уряду правові підстави розробити нормативні акти, що дозволять зарахувати результати навчання дітей, які виїхали за кордон.
За матеріалами:
Укрінформ
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