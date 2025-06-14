ТОП-5 напрямів навчання: які професії будуть найзатребуванішими в Україні — Finance.ua
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ТОП-5 напрямів навчання: які професії будуть найзатребуванішими в Україні

Особисті фінанси
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ТОП-5 напрямів навчання: які професії будуть найзатребуванішими в Україні
ТОП-5 напрямів навчання: які професії будуть найзатребуванішими в Україні
В Україні сфокусуються на пʼяти основних напрямках при підготовці майбутніх фахівців.
Про це розповів заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький виданню «Телеграф».
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За його словами, спеціалісти, які належать до однієї з пʼяти категорій, будуть найбільш потрібними найближчим часом.
«Логіка наших пріоритетів: людина, інфраструктура, інтелект, технології та аграрна основа», — заявив він.

1. Людина

Винницький зазначає, до першої категорії відносять фахівців, які працюють з людьми — вчителі, лікарі, терапевти-реабілітологи та психологи.
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Для абітурієнтів передбачається великах кількість бюджетних місць на всі ці спеціальності.
Також всі вони, за словами заступника міністра, мають величезні перспективи для працевлаштування.

2. Інфраструктура

До цієї категорії відносять тих, хто працює над розвитком інфраструктури, та все, що повʼязане з транспортом: авіація, будівництво, енергетика, механіка та промислова хімія.
Зазначається, після війни Україну доведеться відбудовувати, займатимуться цим фахівці з цих областей.
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3. Інтелект

Уряд намагається залучити більше абітуріентів до таких галузей, як фізика, хімія та біологія, адже без сильної науки країна не має довгострокової перспективи. Ці напрямки отримуватимуть посилену підтримку.

4. Технології

Україна вже давно посіла місце серед найбільших ІТ-центрів Європи, тому четверта категорія стосується розвитку комп’ютерних наук.

5. Аграрна основа

П’ятим пріоритетом буде розвиток сільського господарства як фундаменту української економіки.
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Нагадаємо, як повідомив Винницький, в українських ВНЗ зросте вартість навчання на контракті на спеціальностях, які не забезпечують ринок праці.
Це стосується таких напрямків, як право, економіка, менеджмент, туризм, ресторанний бізнес, журналістика та стоматологія.
У Мінцифри розповіли, що держава почала відшкодування оплати контрактного навчання за 2024−2025 навчальний рік для дітей українських військових. Першими повідомлення про компенсацію в застосунку «Дія» отримають 1 000 студентів — цьогорічних випускників бакалаврату та магістратури.
За матеріалами:
Телеграф
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