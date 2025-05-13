У Польщі зміняться умови навчання для іноземних студентів — Finance.ua

У Польщі зміняться умови навчання для іноземних студентів Сьогодні 07:05 — Світ

У Польщі зміняться умови навчання для іноземних студентів

Наприкінці квітня Сенат ухвалив закон про видачу студентських віз іноземцям. Положення, що містяться в поправці, спрямовані на посилення візової системи. Згідно з ними, іноземці, які бажають навчатися в Польщі, повинні будуть пред’явити документ, що підтверджує знання мови викладання.

Про це пише inpoland.net.pl

Анджей Дуда підписав закон, спрямований на усунення порушень у візовій системі.

Поправка має на меті обмежити використання студентських віз іноземцями, які отримують їх не з метою навчання, а для для роботи чи поїздок до інших країн Шенгену. Нові правила передбачають, що під час прийому до навчального закладу іноземець повинен буде пред’явити документ, що підтверджує знання мови, якою ведеться навчання, принаймні на рівні B2. Своєю чергою ректор університету повинен буде негайно повідомити консула, який видав візу, якщо іноземець не розпочав навчання у даному навчальному закладі.

Що ще зміниться

Також для ВНЗ буде запроваджено ліміт на прийом іноземних студентів: кількість іноземців, які навчаються в у навчальному році в даному університеті, не може перевищувати 50% від загальної кількості студентів цього закладу. ВНЗ, де вже навчається понад 50% іноземних студентів, буде заборонено приймати іноземців, доки ця кількість не знизиться до 50%.

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Закон також вводить обов’язок створення реєстру іноземців, які приймаються на навчання та докторантуру. Він міститиме, зокрема, особисті дані, номер PESEL, а за його відсутності — номер документа, що посвідчує особу, країну народження, інформацію про вступ до навчання чи докторантури та інформацію щодо того, чи має така особа Карту поляка.

Положення, що містяться в поправці, нададуть міністру закордонних справ і консулам доступ до даних, необхідних для проведення процедури видачі або анулювання візи.

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