Жінок навчають «чоловічим» професіям: як працює нова програма служби зайнятості — Finance.ua

Жінок навчають «чоловічим» професіям: як працює нова програма служби зайнятості Сьогодні 14:35 — Особисті фінанси

Жінок навчають «чоловічим» професіям: як працює нова програма служби зайнятості

Сучасний ринок праці стикається з браком кадрів. Внаслідок дефіциту робочої сили, зокрема у зв’язку із мобілізацією чоловіків на військову службу, виникають певні труднощі з укомплектуванням вакансій за професіями, які є традиційно вважаються «чоловічими». У відповідь на цей виклик Державна служба зайнятості реалізує програму, спрямовану на залучення жінок до сфер зайнятості, в яких переважно більше представлені чоловіки. Пояснюємо , на кого можна вивчитися і яку суму навчання покриває служба зайнятості.

Навчання проводиться за підтримки роботодавців. Вони забезпечують місце для проходження практики та зобов’язуються працевлаштувати випускниць після завершення курсу. Це дає учасницям гарантію не лише на здобуття нової професії, але й на гарантоване робоче місце після навчання.

Навчитись може будь-яка жінка, яка мріє опанувати незвичну професію незалежно від рівня освіти.

Вартість навчання покривається службою зайнятості в межах 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (до 30 280 грн). Якщо вартість курсу перевищує зазначену суму, різницю можуть покрити роботодавець або сама учасниця проекту.

На кого можна вивчитися

Жінки мають можливість самостійно обирати професію з переліку, який налічує 31 професію, та навчальний заклад з відповідною ліцензією. Тривалість навчання залежить від спеціальності та може становити до 10 місяців.

Професії, які доступні:

водій трамвая, тролейбуса або автобуса;

оператор верстатів з програмним керуванням;

фрезерувальник;

електрогазозварник;

машиніст екскаватора;

майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики;

та інші, які відкривають нові кар’єрні можливості для жінок.

Київська служба зайнятості продовжує підтримувати жінок у розширенні їх професійних можливостей.

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«У сучасних умовах вкрай важливо створювати актуальні можливості для жінок на ринку праці. Цей проєкт дає жінкам не просто нову спеціальність, але й шанс на кар’єру в галузях, де раніше вони майже не були представлені. Ми віримо, що кожна жінка має право реалізувати свій потенціал, а Київська служба зайнятості допомагає у цьому», — наголошує директор Київського міського центру зайнятості Дмитро Новицький.

Детальніше про участь у проекті можна дізнатися у фахівців Київського міського центру зайнятості або на офіційному сайті Державної служби зайнятості.

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