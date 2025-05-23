Адміністрація Трампа заборонила Гарварду зараховувати іноземних студентів — Finance.ua

Адміністрація Трампа заборонила Гарварду зараховувати іноземних студентів Сьогодні 17:21 — Світ

Адміністрація Трампа заборонила Гарварду зараховувати іноземних студентів

Адміністрація президента США Дональда Трампа заборонила Гарвардському університету зараховувати іноземних студентів.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначено, що міністерство внутрішньої безпеки США наказало Гарварду припинити сертифікацію програму обміну студентами й викладачами.

Водночас в американській адміністрації заявили: іноземні студенти мають перевестись, інакше вони втратять свій легальний статус.

У заяві відомства США йдеться: «Гарвард несе відповідальність за співпрацю з (Китайською комуністичною партією), заохочуючи насильство, антисемітизм та протерористичну поведінку студентів у своєму кампусі».

В уряді Трампа також стверджують, що керівництво університету «створило небезпечне середовище, дозволивши антиамериканським, протерористичним агітаторам переслідувати та фізично нападати на людей, включаючи багатьох єврейських студентів».

Суддя заборонив адміністрації Трампа позбавляти іноземних студентів легального статусу, поінформував The Guardian.

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Федеральний суддя в Каліфорнії заборонив адміністрації Трампа позбавляти легального статусу іноземних студентів в університетах США. Він також заборонив заарештовувати або затримувати студентів, які народилися за кордоном, на підставі їхнього імміграційного статусу, доки триває судовий розгляд справи про скасування попередніх рішень.

За словами судді, адміністрація Трампа «спричинила хаос» у житті позивачів, а також інших іноземних студентів.

Нагадаємо, у квітні міністерство освіти США заявило про замороження державного фінансування на суму 2,2 млрд доларів для Гарвардського університету після того, як навчальний заклад відхилив вимоги Білого дому.

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Згодом Гарвардський університет подав позов до федерального суду проти адміністрації президента США Трампа через скорочення фінансування. Там Білий дім звинувачують «у проведенні свавільної та неконституційної кампанії з метою покарати Гарвард за захист своїх конституційних прав».

14 травня Гарвардський університет розширив свій судовий позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа, яка вкотре позбавила навчальний заклад частини грантового фінансування на суму 450 мільйонів доларів.

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