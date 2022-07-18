Чи виплачуватимуться субсидії під час опалювального сезону: відповідь Шмигаля — Finance.ua

Чи виплачуватимуться субсидії під час опалювального сезону: відповідь Шмигаля Вчора 10:15 — Особисті фінанси

Чи виплачуватимуться субсидії під час опалювального сезону: відповідь Шмигаля

Українці не залишаться без субсидій в опалювальному сезоні 2022-2023 років, незважаючи на війну з росією.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Нас чекає надзвичайно важкий опалювальний сезон. Тому вже 3 місяці ми активно ведемо підготовку до різних сценаріїв. У нас створений відповідний штаб на найвищому рівні. Така підготовка включає 4 основні аспекти. Достатня кількість запасів газу, достатня кількість запасів вугілля, готовність енергогенеруючих підприємств та інфраструктури, підготовка до екстрених ситуацій», — повідомиві Шмигаль.

Що це за аспекти підготовки:

1. Продовжується закачування газу в українські підземні газові сховища. Україна вже має 11,3 млрд кубів газу. Всього з початку року було закачано майже 3 млрд кубометрів блакитного палива. Створено можливості для фізичного реверсу газу з Європи. Попри воєнні дії видобуток газу державною компанією «Укргазвидобування» майже не зменшився. «Нафтогазу» поставлене завдання до початку опалювального сезону мати у сховищах 19 млрд куб. м газу.

2. Достатня кількість запасів вугілля. Станом на середину липня є 1,5 млн тонн вугілля. Це у два з половиною рази більше, ніж визначені офіційними документами гарантовані запаси на цей час. Продовжується нарощення й власного видобутоку. Формуються домовленості з країнами-партнерами, аби на початок опалювального сезону запаси складали надійні понад 2 млн тонн.

3. Готовність енергогенеруючих підприємств та об’єктів інфраструктури. Наразі у середньому вже на третину виконані роботи з підготовки об’єктів теплопостачання, житлового фонду та об’єктів соціальної сфери до опалювального сезону. Виділено майже 300 млн грн на ремонти трьох ТЕЦ у Чернігові, Кременчуці та Охтирці. Продовжуються ремонти котелень та ліній електропередач.

4. Уряд виділив 1,4 млрд грн на закупівлю резервного обладнання для регіонів, у яких можуть виникнути екстрені ситуації.

Ще одне питання, яке напряму стосується опалювального сезону — це тарифи та субсидії.

«Як і обіцяли, всі тарифи цієї зими залишаються без змін. Так само Уряд продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів», — наголосив прем’єр.

Він також розповів про співпрацю з міжнародними партнерами.

«Лише цього місяця ми домовилися зі Світовим банком та ЄБРР про виділення Україні більш ніж 500 млн доларів для підготовки до опалювального сезону. Також затвердимо Спільну декларацію про асоціацію між Урядом та Міжнародним енергетичним агентством для посилення нашої співпраці та взаємодії. Україна вже продає електроенергію в Польщу, Румунію, Словаччину та Молдову. У І півріччі Україна збільшила виручку від експорту електроенергії у півтора раза, порівняно з минулим роком. Все це відбувається завдяки приєднанню до енергетичної системи Європи», — підсумував голова уряду.

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