У Міненерго розповіли, чого чекати від майбутнього опалювального сезону: яку очікувати температуру в приміщеннях — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Міненерго розповіли, чого чекати від майбутнього опалювального сезону: яку очікувати температуру в приміщеннях

Енергетика
339
яку очікувати температуру в&nbsp;приміщеннях
яку очікувати температуру в приміщеннях
Український уряд очікує, що майбутня зима та опалювальний сезон будуть важкими, однак наразі вже є затверджені плани для успішного проходження цього періоду. Йдеться у першу чергу про дотримання балансу виробництва електроенергії та газопостачання в період опалювального сезону.
Про це в ефірі ICTV заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
«Ми очікуємо складний сезон навіть не з точки зору ресурсів, а з точки зору того, що йде війна. На жаль, ми втрачаємо генерації, відбуваються постійні обстріли станцій та відповідних шляхів постачання, залізниці. Ми готуємося дуже відповідально до цього, розуміючи наявні ризики», — сказав він.
Галущенко також розповів, чи доведеться українцям цієї зими зменшувати температуру у квартирах та будинках, аби заощадити газ. Міністр зауважив, що зараз йдеться не про те, аби заощадити, а про відповідність євростандартам.
«Температура має виходити з тих показників, що є в європейських державах, і з того, що ми маємо споживати економно, розуміючи, що ми перебуваємо у війні... У Міністерстві розвитку громад і територій зазначалося, що йдеться про температуру в приміщенні від 18 до 20 градусів», — сказав він.
Галущенко додав, що Кабмін працює над тим, аби забезпечити країну вугіллям шляхом власного видобутку. Крім того, розглядається мінімально необхідний обсяг імпорту залізницею та імпорт через європейський ринок.
Читайте також
«Мова йде про невеликі об’єми, які будуть слугувати додатковим резервом для проходження зими», — пояснив міністр.
Галущенко запевнив, що зараз влада робить все, щоб втримати тарифи на комунальні послуги, на електропостачання та газ.
Отримати позику до зарплати 💰
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.