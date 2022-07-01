У Німеччині скоротилося споживання газу: на чому заощаджують — Finance.ua

У Німеччині скоротилося споживання газу: на чому заощаджують Вчора 09:45 — Енергетика

У Німеччині скоротилося споживання газу: на чому заощаджують

З початку року німецькі споживачі скоротили використання газу більш ніж на 14%, що пов’язано не лише з теплою погодою, а й заходами суворої економії на тлі високих цін. Доводиться заощаджувати на прийнятті душу, опаленні та приготуванні їжі.

Про це пише Spiegel з посиланням на дані Федеральної асоціації енергетичної та водної промисловості (BDEW).

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Так, з січня до травня споживання газу становило близько 460 млрд кВт·год. Це на 14,3% менше, ніж за перші п’ять місяців минулого року. А зниження порівняно з попереднім роком становило майже 6,5%.

«Спад у травні був особливо очевидний: споживання тут було більш ніж на третину нижче, ніж у травні 2021 року. Заклики до економії енергії або особисто вмотивованих ефектів економії відіграють роль», — зазначили в BDEW.

У зв’язку з різким скороченням постачання газу з росії уряд закликав приватних споживачів економити енергію, щоб пережити зиму.

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